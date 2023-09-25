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台灣福斯汽車官方 LINE 專屬顧問登場 推即時線上服務

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The Polo 身為 Volkswagen 經典掀背車之一，自1975年推出至今，深受消費者青睞，其中 230 TSI Tech以上車型即標配 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，依環境提供最佳照明，安全與科技兼具。此外，同樣可靈活操控的The T-Cross，具備彈性車室空間，裝載容量最高可達1,281公升，同時擁有更直覺的數位化座艙和 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，達到 Level 2 自動駕駛輔助等級。台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示：「The T-Cross 自全球上市短短四年時間，已有超過120萬名車主，年平均產量30萬輛，傲人銷售成績肯定堅強產品實力，如今更是便利彈性、安全有型的跨界休旅代名詞。」因此針對The Polo與The T-Cross ，台灣福斯汽車推出限時優惠，即日起至10月底止，最低10萬元即能入主二車款，享高額分期零利率與第 5 年延長保固，或最高 2 萬元購車金與2 次免費換油保養，歡迎消費者步入展間鑑賞德系工藝；除了導入各式車款，台灣福斯汽車更整合個人數位化服務，於官方LINE帳號首發「Volkswagen 專屬線上顧問」，提供24小時專人回覆，即時掌握消費者需求，提升溝通效率，打造全方位品牌體驗。

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Volkswagen 致力提供日常實用與駕控樂趣兼具的車款，其經典掀背 The Polo和跨界休旅The T-Cross，可任意馳騁於都市巷弄。兩款車皆配有 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，The Polo更是全車系配備Travel Assist智慧車陣穿梭系統，整合包含全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統以及主動式車道修正輔助系統，守護車主駕駛安全。而進入車室，兩款車均可感受到新世代數位化座艙魅力，配有三幅式真皮多功能方向盤和方向盤換檔撥片，Discover Pro 9.2吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)、原廠中文導航／MapCare 圖資更新、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），一享舒適駕馭感受。

The Polo 230 TSI Tech 以上車型，標配水箱護罩連貫式LED定位燈及IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，車尾則有 IQ.LIGHT LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈，提供更精確的燈光分布與照明亮度，同時根據環境、車速與轉向角度，依照路況智慧調整照射範圍，確保最佳能見度，打造最均勻、適當的用路光型，有效提升照明精準度。其中，230 TSI R-Line 車型擁有 R-Line 專屬外觀空力套件／專屬銘牌勾勒獨特風格，並且配上 R-Line 專屬金屬門檻飾板、R-Line 專屬金屬踏板、R-Line 專屬湛黑頂篷，另可選配大尺寸電動玻璃天窗，任由陽光灑落入車室，帶領車主遨遊於城市之間。

The T-Cross 車色亮眼，車室運用富彈性和機能性，配有 385 至 455 公升的行李廂空間，座椅打平可擴充至 1,281 公升，搭配可前後滑移 14 公分的後座椅，大幅增加乘客腿部空間和行李乘載量，加上可前傾式前乘客座椅，即使是大型物體都可輕鬆容納，展現強大的裝載機能。其中， 230 TSI Style Design 車型具 Design 專屬特殊色輪圈與車外後視鏡罩，同時指定車色款式可選配 Design 套件—深藍，其包含 Diag 皮質+織布專屬座椅：深藍色+白色，享受專屬的自信風格。230 TSI Style R-Line 車型則獨有R-Line 專屬外觀空力套件（前後保桿、側裙）、R-Line 專屬銘牌（水箱護罩、前葉子板）以及R-Line 專屬Nevada 18吋鋁合金輪圈，車內飾板更採用Lizard黑色高光澤款式和Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，打造迷人運動化氣息。

Volkswagen 持續以頂尖產品實力驚艷車壇，更致力提供貼心服務，享受充滿活力和無縫隙的品牌體驗，整合個人化數位服務，於官方LINE帳號推出「Volkswagen 專屬線上顧問」，消費者可點選「智慧客服」進入「聯絡我們」中「線上專屬顧問」選項，再點擊「新車購車」或「售後服務」，即可進入主畫面。消費者首次綁定所屬或兩間以上展示中心，便能進入諮詢室畫面，透過線上與銷售顧問互動，即可獲得24小時內專人回應。

台灣福斯汽車致力全面更新數位體驗，推播量身訂製的訊息，建構消費者自賞車、購車至擁車的完美旅程。即日起至10月底止，台灣福斯汽車提供消費者The Polo與The T-Cross優惠購車方案，最低只需10萬元便可入主，盡享高額分期零利率與第 5 年延長保固，或最高 2 萬元購車金與2 次免費換油保養，敬請消費者把握此次良機，入手機能有型的德藝車款。

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