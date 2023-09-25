▲台灣福斯汽車官方 LINE 專屬顧問登場 推即時線上服務

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The Polo 230 TSI Tech 以上車型，標配水箱護罩連貫式LED定位燈及IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，車尾則有 IQ.LIGHT LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈，提供更精確的燈光分布與照明亮度，同時根據環境、車速與轉向角度，依照路況智慧調整照射範圍，確保最佳能見度，打造最均勻、適當的用路光型，有效提升照明精準度。其中，230 TSI R-Line 車型擁有 R-Line 專屬外觀空力套件／專屬銘牌勾勒獨特風格，並且配上 R-Line 專屬金屬門檻飾板、R-Line 專屬金屬踏板、R-Line 專屬湛黑頂篷，另可選配大尺寸電動玻璃天窗，任由陽光灑落入車室，帶領車主遨遊於城市之間。
The T-Cross 車色亮眼，車室運用富彈性和機能性，配有 385 至 455 公升的行李廂空間，座椅打平可擴充至 1,281 公升，搭配可前後滑移 14 公分的後座椅，大幅增加乘客腿部空間和行李乘載量，加上可前傾式前乘客座椅，即使是大型物體都可輕鬆容納，展現強大的裝載機能。其中， 230 TSI Style Design 車型具 Design 專屬特殊色輪圈與車外後視鏡罩，同時指定車色款式可選配 Design 套件—深藍，其包含 Diag 皮質+織布專屬座椅：深藍色+白色，享受專屬的自信風格。230 TSI Style R-Line 車型則獨有R-Line 專屬外觀空力套件（前後保桿、側裙）、R-Line 專屬銘牌（水箱護罩、前葉子板）以及R-Line 專屬Nevada 18吋鋁合金輪圈，車內飾板更採用Lizard黑色高光澤款式和Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，打造迷人運動化氣息。
Volkswagen 持續以頂尖產品實力驚艷車壇，更致力提供貼心服務，享受充滿活力和無縫隙的品牌體驗，整合個人化數位服務，於官方LINE帳號推出「Volkswagen 專屬線上顧問」，消費者可點選「智慧客服」進入「聯絡我們」中「線上專屬顧問」選項，再點擊「新車購車」或「售後服務」，即可進入主畫面。消費者首次綁定所屬或兩間以上展示中心，便能進入諮詢室畫面，透過線上與銷售顧問互動，即可獲得24小時內專人回應。
台灣福斯汽車致力全面更新數位體驗，推播量身訂製的訊息，建構消費者自賞車、購車至擁車的完美旅程。即日起至10月底止，台灣福斯汽車提供消費者The Polo與The T-Cross優惠購車方案，最低只需10萬元便可入主，盡享高額分期零利率與第 5 年延長保固，或最高 2 萬元購車金與2 次免費換油保養，敬請消費者把握此次良機，入手機能有型的德藝車款。