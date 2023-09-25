▲SMAT 發布 2023 運具電動化產業戰略報告 加速推動運具電動化

我是廣告 請繼續往下閱讀
SMAT 理事長邱俊榮表示，「運具電動化」已是台灣 2050 淨零轉型的 12 項關鍵戰略之一，尤其發展電動運具對淨零轉型、經濟、產業及就業都有極大推動效果，因此有賴政策積極推動落實。但在達成「2050 淨零轉型」目標的過程中，要讓所有利害關係人能夠共好，並讓人民有感，因此建議政府應跨部會共同努力，推動「3 3 3」政策。
「3 3 3」政策的內涵包括：第一，經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛 3 千元，協助傳統機車行進行公正轉型；第二，環境部恢復新購電動機車補助每輛 3 千元，提高民眾綠色消費意願；第三，交通部補助民眾電池資費每月 3 百元，在油電銜接的過程，平衡燃油運具與電動具的使用成本。惟有多管齊下，才能讓人民與產業、環境共好，達成「淨零世代、共好未來」目標。
副總統 賴清德因為南下屏東，因此錄製影片表達對台灣電動運具產業的支持。賴副總統表示，發展電動運具不僅帶來減碳效益，也將帶動產業發展。尤其台灣機車超過 1,400 萬輛，運輸部門佔全台灣碳排量 13%，推動「運具電動化」絕對是推動淨零轉型、打通任督二脈的重要關鍵。
賴副總統指出，他在行政院長任內，就曾指示各部會要合力建構發展非燃油機車生態系，落實推動產業轉型。未來也將繼續推動台灣電動運具發展，達成五大目標，包括推動電動運具成為兆元產業；結合 ICT 產業以及淨零轉型技術，成立「淨零科技平台」；加速推動機車產業電動化；組成國家隊帶動電動運具打入新興市場；持續推動「公正轉型」。
國發會主委龔明鑫表示， 2050 淨零轉型是台灣重要目標，推動淨零轉型必需依賴運具電動化，而在運具電動化部份，台灣近年來最有成果及進展的是電動機車，因為台灣的電動機車供應鏈非常完整，在機車電動化的部分比全世界都走得快。目前已和東南亞有一些合作和輸出的計畫，希望能推廣到全世界。龔明鑫指出，為達成淨零目標，今年政府的預算是 680 億元，明年會增加到 960 億元以上。而在運具電動化、無碳化部分，到 2030 年規畫投入1680億元預算。
經濟部長王美花表示，為獎勵民眾使用電動機車，經濟部明年起將針對南部四個工業園區，提出更積極的補助計畫，包括為獎勵汰舊換新，會對民眾購買電動機車提供碳權 2 千元、空汙 2 千元，總共 4 千元的補助，並由工業局提供預算。王美花笑說，雖然這是明年度的預算，但她已經先宣布了，因此請工業局先準備好。
新北市市長侯友宜特別錄製影片表達對台灣電動運具產業的支持與期待。侯友宜指出，台灣必須儘速達成淨零碳排，給下一代更好的地球，電動機車正是邁向淨零未來的重要產業。
侯友宜認為，台灣是電動機車大國，擁有 2 兆元產值的完整產業鏈。政府一定要大力推動運具電動化，電動機車產業將成為新的護國神山群。
柯文哲到場致詞時表示，2050 淨零碳排已經不是政策的問題，而是如何實行的問題。他在台北市長任內，已經要求所有台北市新購公務機車全部換成電動機車，因此推動「運具電動化」可以從公務機關開始，由內而外，由公而私。
柯文哲指出，要讓交通的碳排量降到最低，「共享、綠能、E化、安全」就是重要原則，這也是理性、務實、科學的體現。
台灣綜合研究院副院長蘇漢邦在專題演講時說明，國發會已將「運具電動化及無碳化」設為關鍵戰略，因此台綜院推估，在2040 年電動運具市售比達成 100％ 政策目標的情境下，電動運具產業預計帶動 3.9％ 的 GDP 成長率，整體產業鏈產值可擴張至 3.9 兆元，並帶來 57 萬個就業機會，創造新一波綠色就業浪潮。
蘇漢邦表示，台灣電動機車技術發展領先全球，擁有自產自銷的供應鏈量能，具備成為亞洲電動運具製造中心的利基，若是透過「電動機車國家隊」進軍東協國家，極有機會在電動機車領域中取得先機，並在這個潛力巨大的市場中獲得成功，因此建議政府積極運用「電動機車」加速推動「運具電動化」。
台灣經濟要維持發展動能，需要新的護國群山。期待政府能夠跨部會分工，由經濟部協助傳統車行公正轉型，提供電動機車銷售獎勵金；環境部恢復新購補助，提升電動機車使用率，達成淨零目標；交通部補助電動機車電池資費、平衡油電機車使用成本。政府政策全面啟動，多管齊下，一定能讓電動機車產業成為台灣下一個亮點產業。
台灣經濟要維持發展動能，需要新的護國群山。期待政府能夠跨部會分工，由經濟部協助傳統車行公正轉型，提供電動機車銷售獎勵金；環境部恢復新購補助，提升電動機車使用率，達成淨零目標；交通部補助電動機車電池資費、平衡油電機車使用成本。政府政策全面啟動，多管齊下，一定能讓電動機車產業成為台灣下一個亮點產業。