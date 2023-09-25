▲BMW Retail.Next 展間概念落成 打造頂級賞車體驗

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展示中心的主角是消費者和車子，不過，一個空間帶給人的視覺質感當然不只如此，「物件」即是其中影響甚鉅的因素之一。BMW Retail.Next 對於理想展示中心的實踐，在考究燈光、裝潢之後，還有展間各角落的軟裝傢俱選品，以「符合品牌色調且極具美感啟發」為選物標準，讓賞車之餘亦可感受空間中各物件與展車相互映襯出的經典氛圍，同時精選在地化品牌設計之桌、櫃、椅等，減少傢俱運輸過程造成的碳排放，為地球永續盡一份心力。
不僅運用嶄新的陳設手法，BMW Retail.Next 也重視區域細節的呈現，好比過往展間接待櫃檯大多安排在入口處迎賓，Retail.Next 則嘗試把接待櫃檯不違和的安排於空間之中，簡約的外型就像時髦咖啡廳的 Standing Bar，無形間拉近展間內人們的距離，也同時保有收納機能。至於出納櫃檯也別具巧思，BMW 新世代展間以最不影響室內風格整體性為原則，將出納櫃檯移至空間最深處的同時，把最「現實」的交易櫃檯化為展間之旅的最終站，極大化的延續消費者在賞車過程的愉悅感受。
BMW Retail.Next 十分珍視人車之間的邂逅，若賞車過程中想對理想車款多加了解，可轉往相對私密的獨立商談空間，確認車輛細節與價格等資訊，甚至是進一步洽談購車事宜，在展間服務人員專業即時的精緻服務中，找到夢寐以求的座駕。如果把賞車、商談視為建構夢想的步驟，那夢想成真大概就屬交車的那一天了，在下定決心訂購之後，歷經漫長等待終於能和愛車相見，想必任誰都會期待又忐忑。為了喚醒初次前來展間鑑賞的喜悅，交車區延續商談空間的高質感風格，燈光、牆面、傢俱陳列皆相得益彰，使車主永生難忘的專屬時刻更臻至完美。
BMW Retail.Next 的設計理念是能「增添更多貼近人心的溫度」，除了前來賞車的潛在車主，同樣希望使回廠的既有車主能在自在開闊的氛圍裡享受頂級售後服務，像是車旁接車服務，即可將愛車託付給專屬接待人員後，轉往寬敞如五星級飯店大廳的客休區，跳脫在原地等待原廠服務人員的常見流程，直接在舒適氣派卻不俗豔的休憩區域等候保養說明及檢修內容，讓每次回廠不僅照護車輛，也同時滿足了車主的心。
拜訪展示中心可能是為了購車規劃，也可能是享受售後服務，無論所為何來，都是品牌與客戶互相傳達正向能量與生活美感的契機，BMW 以「引領趨勢」為目標超前布局，在每個可能與消費者互動的細節裡，填滿品牌對服務的熱忱。全台首間導入 Retail.Next 設計概念的全新 BMW 台北汎德敦南展示中心已於2023年Q1正式營運，座落於台北市大安區敦化南路二段，綠蔭蓊鬱的開闊林蔭大道，展現風格獨具的未來世代精品型態展示中心，宛如都會叢林中的一處瑰麗秘境，踏入展間大門一眼便可將開闊明亮的展間風情盡收眼底，提供結合個人化與數位化的專屬賞車體驗，搭配 BMW i 新世代電能展車進駐，規劃電動車賞車、試乘與充電服務一站式全方位體驗，運用許多空間設計巧思，引領「以人為本」的展間趨勢，完美詮釋跨世代展示中心的設計風範。未來，BMW全台各展間將陸續導入全新的BMW Retail.Next設計概念，繼BMW台北汎德敦南展示中心後，BMW賓歐展示中心以及BMW中鎂展示中心也已完成更新，2023年底前BMW彰化昌一展示中心與BMW蘭陽鎔德服務中心也將陸續以Retail.Next設計概念全面更新，而預計於2025年，BMW總代理汎德也將攜手經銷商以Retail.Next概念打造全新台北汎德士科全功能展示暨服務中心、台中汎德北台中全功能展示暨服務中心與新竹中鎂竹北全功能展示暨服務中心，以跳脫框架的全新思維超越客戶期待，感受BMW頂尖豪華品牌魅力。