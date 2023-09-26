大葉高島屋迎天母最大500坪旭集！大改裝祭最高22％回饋戰週年慶
▲天母大葉高島屋大幅改裝迎戰2023週年慶！喊出8億元業績目標，今再開幕500坪「旭集Buffet」，餐飲業績成長9%至35%，同步帶動全館業績成長，展現重回天母百貨霸主的決心。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-09-26 12:40:01
邁入第29週年的天母地區大葉高島屋，大幅改裝館內近1/4櫃位，新增全新賣場樓層與近6成天母獨家新櫃，迎戰2023週年慶！今（26）日開幕500坪「旭集Buffet」，還有老字號「上海鄉村」、「興蓬萊」首家百貨店進駐，餐飲業績成長9%至35%，同步帶動全館業績成長，今年前8個月營收均繳出較去年同期成長近4成的佳績，展現重回天母百貨霸主的決心，週年慶更祭出最高22％回饋。
天母大葉高島屋邁入第29週年，大幅改裝館內近1/4櫃位，新增全新賣場樓層與近6成天母獨家新櫃，餐飲數佔比提升至33%，名品服飾與家電寢具各佔 30%，今年維持約300家品牌數，迎戰2023週年慶！今開幕500坪「旭集Buffet」，還有老字號「上海鄉村」、「興蓬萊」首家百貨店進駐，餐飲業績成長9%至35%，同步帶動全館業績成長，今年前8個月營收均繳出較去年同期成長近4成的佳績，展現重回天母百貨霸主的決心。 大葉高島屋百貨董事長葉季展認為，未來隨北投士林科學園區的發展，將帶來更多商業活動與人潮，因此大葉高島屋引進全台最具話題性與指標性的大型餐飲，舉凡連續4年米其林餐盤推薦的「興蓬萊」台菜海鮮餐廳、40多年好口碑的老字號江浙菜的「上海鄉村」，尤其饗賓餐旅集團旗下「果然匯」、「開飯川食堂」、「饗泰多」，最受矚目的莫過於「旭集和食集錦」，佔地500坪共344席座位，成為北部最大分店，提升館內餐飲剛性需求。 ▲大葉高島屋近期大幅改裝館內近1/4櫃位。（圖／記者蕭涵云攝） 董事長葉季展會後受訪更透露，「改裝花了13、14億元，預計3年回本」。表示近期餐飲業績已較改裝前成長9%，從26％提升至35%，同步帶動全館業績成長，今年前8個月營收均繳出較去年同期，成長近4成的佳績，展現重回天母百貨霸主的決心。2023年週年慶業績目標更喊出8億元，較去年成長3成，期望達成全年55億元，年成長26％。 ▲大葉高島屋百貨董事長葉季展會後受訪透露，「改裝花了13、14億元，預計3年回本」。（圖／記者蕭涵云攝） 館內全新櫃位還有1樓的英國頂級護膚 ▲天母大葉高島屋今開幕500坪「旭集Buffet」。（圖／記者蕭涵云攝） 品牌OPATRA、2樓流行時尚服飾品牌IRIS、Ysanne 、TOP-DO、nop de nod，3樓的法國經典高級時裝品牌MONTAGUT，4樓的精 緻陶藝品牌養茶；改裝Re-OPEN的部分則有1樓的法國GUERLAIN、DOZO Beauty複合美妝、德國運動時裝品牌BOGNER，2樓義大利經典服飾BENETTON，3樓的SISLEY則改為男女 複合櫃；10月初預計將原本2樓的義大利時尚女裝MAX &Co.移至1樓。 大葉高島屋週年慶以《大藝術家》為主題，搭配時下Y2K風潮，規劃一系列不同波段滿額來店禮，及具收藏價值的週年慶紀念吉祥物「玫瑰寶寶」。週年慶將於10月5日登場為期20天，全館下殺5折起，搭配「滿千送百」點數回饋、天天滿額來店禮，送Robot掃地機器人、jura咖啡機、WMF烤麵包機，及12家銀行刷卡優惠，最高回饋超過22%。週年慶首6日再加碼推出「您消費・我送歐兜邁」活動，天天抽出價值76980元的Gogoro與MUJI聯名電動車Gogoro VIVA MIX Me 乙台。 ▲饗賓集團董事長陳啓昌現身，宣布「旭集和食集錦」開幕，旗下「果然匯」、「開飯川食堂」、「饗泰多」都進駐天母大葉高島屋。（圖／記者蕭涵云攝） 最熱的美妝保養品部分，大葉高島屋規劃三波段化妝品區APP卡友滿額贈活動，及獨家限定組合優惠。單筆滿5萬5千元於首6日贈「1千1百元券」，10月11日至10月16日，消費指定頂級保養品達門檻，共送「1千元券」，週慶期間刷大葉高島屋聯名卡，滿5萬元「加贈1千元券」；而10月11日至10月24日，還可享Estee Lauder雅詩蘭黛、蘭蔻、黛珂等限量兌點好禮，卡友只需花100點（價值25元），即可兌換最高1230元的精美好禮；更可享滿千送百點數回饋，預估今年業績可望成長至少3成。 ▲大葉高島屋週年慶10月5日登場為期20天，全館下殺5折起，搭配「滿千送百」點數回饋、天天滿額來店禮。（圖／記者蕭涵云攝）