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北市中山區千坪都更案啟動　百戶已搬離！分回總銷30億元

▲北市吉林路與農安街千坪基地都更案，60年舊公寓將拆除，興建兩棟地上15層，地下3層的大樓住宅，為鄉林睽違10年回歸台北蛋黃區新推案。（圖／鄉林提供）
▲北市吉林路與農安街千坪基地都更案，60年舊公寓將拆除，興建兩棟地上15層，地下3層的大樓住宅，為鄉林睽違10年回歸台北蛋黃區新推案。（圖／鄉林提供）

記者徐銘穗/綜合報導

鄉林建設（5531）今（26）宣布睽違10年，正式回歸台北核心蛋黃區的中山區吉林路推新案，整合20年的近1100坪大型都更案基地，近百戶住家已陸續完成搬遷，近日將開始拆除60年公寓舊建築，規劃兩棟地上15層，地下3層的大樓住宅，預計今年第4季公開銷售，預計可分回總銷約30億元。

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鄉林集團董事長賴正鎰透露，吉林路都更案基地處於中山區新福里近吉林路與農安街口，是中山區的正核心位置。在此案基地的過去近百年來，原本僅有六、七處三合院古厝的風貌，地主是當地務農維生的大家族，六代宗親兩百多人就住在這塊土地上。

▲大直民宅倒塌引發民眾對老建物的安全疑慮，台北市6年來共核准869案危老重建，以中山區最熱，但近3年呈現下滑趨勢，專家指容積獎勵遞減是關鍵。（圖／台灣房屋提供）
▲大直民宅倒塌引發民眾對老建物的安全疑慮，台北市6年來共核准869案危老重建，以中山區最熱，但近3年呈現下滑趨勢，專家指容積獎勵遞減是關鍵。（圖／台灣房屋提供）
該區域經過20年整合80多位地主，地主們在今年下半年起陸續搬遷。鄉林將在10月初將吉日吉時開始清理地上物。依都市更新資料顯示，此案規畫興建兩棟地上15層、地下3層的集合住宅，更新後戶數為130戶。

賴正鎰說，中山區坐擁文湖線，淡水信義線，松山新店線與中和新蘆線四條捷運，是台北市的核心蛋黃區，此外也緊臨北市立美術館、新生公園以及大佳河濱公園。放眼台北，普遍是80戶以下小型住宅建案，此案有百來戶的規模，是少見新案。

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