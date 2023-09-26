高雄格鬥賽鬧人命！選手搶救5天仍不治　橋頭地檢署偵查結果出爐

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林姓選手母親接獲噩耗後，表示其兒子國中時有學拳，但已經脫離20幾年都沒打了，也不知道這次怎麼會參加比賽，之前看他比賽都會戴頭盔、會有防護，但沒想道這次的賽事「這麼暴力、這麼危險」，並針對場地是否合法、裁判是否專業有證照、是否有涉及簽賭問題提出三點質疑，希望司法還她和兒子一個公道。
對此，警方經通報橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗後，依過失傷害致死罪嫌，將當時對打的選手白男及邱姓、莊姓2名主辧人，以及場地負責人陳男等4人函送法辦；白男向檢方強調，自己全程均未違規，過程中林男雖有倒地，但也舉起雙手表示可繼續賽程。
全案經檢方審查賽事影片後認為，白男在賽事進行中，確實沒有攻擊林男後腦及腰部以下部位，也未發現違反比賽規則及裁判指示的行為。認定白男在拳擊賽事中的攻擊動作，符合國際拳擊規則，並無過失；場地負責人陳男及主辦方邱男及莊男等3人，檢方認定他們已依規定提供必要的安全設備，包含合格場地、裁判人員及3名醫護人員與民間救護車，與被害人之死亡結果沒有因果關係。
橋檢調查後認定，被告4人所辯應堪採信，復查也無其他積極證據，足認被告4人確有上開犯行，但罪嫌尚屬不足，將全案不起訴處分。告訴人得於十日內以書狀敘述不服之理由，經原檢察官向台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長聲請再議。
針對不起訴處分，主辦方對此發出聲明稱「這是台灣格鬥圈的一大步，同時也向公眾證明，合法合規、安全措施完整的賽事是經得起司法的考驗的。」，並再次向選手呼籲，只要於比賽過程中遵守規則與裁判指示、不謊報資歷、不隱瞞健康狀況，參加合法合規的賽事便是安全無虞的。在未來將持續努力，確保賽事的安全與公平，盡力推廣台灣技擊賽事，感謝各位粉絲的支持。