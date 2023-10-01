開工7大咖啡優惠！星巴克「買1送1」爽喝9小時　黑浮咖啡也買1送1

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星巴克連假在花蓮壽豐鄉開幕夢幻童話木屋，大受歡迎。週一為大家上班加油！推出一起喝咖啡好友分享日，10月2日活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待（排除星冰樂、綿雲系列）。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌黑浮咖啡「買一送ㄧ」
黑浮咖啡即日起至10月7日，憑APP票券可享人氣「提拉米蘇絲絨奶霜拿鐵」、「黑浮冰滴咖啡」買1送1優惠，最高「原價180元）。
📌OTOME café外送「買一送一」
OTOME Café國際咖啡日，即日起日至10月15日，到店購買「拿鐵系列與宇治抹茶歐蕾，即享燕麥奶免費升級」。而加入會員則可享大杯美式咖啡「買一送一」好康；即日起至10月10日，外送平台 Uber Eats 也推出「指定品項買一送一」特別優惠。
📌伯朗咖啡：每週一「買ㄧ送ㄧ」
伯朗咖啡10月「每週一」，持伯朗Lounge卡消費，全門市飲品享「買一送一」優惠，限10月2日、10月16日、10月23日、10月30日（除10月9日不配合活動）。本活動不與門市其他優惠活動併行；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費始享有飲品買一送一優惠；飲品不限品項、容量。
提醒大家，季節限定飲品(柑橘茶香精品美式、柑橘桂香精品拿鐵、黑糖桂花燕麥拿鐵、蜜香紅烏龍燕麥拿鐵、椪柑蜂蜜燕麥拿鐵)、手沖精品咖啡(冰/熱)、極品藍山(手沖/小卡布)、科大限定飲品(瓜地馬拉三小福、新東方卡布奇諾、法漢尼斯冷萃咖啡)、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取。
📌路易莎咖啡「咖啡飲品75折優惠」
路易莎咖啡慶祝10月1日國際咖啡日，即日起至10月3日連3天，11點前推出「咖啡飲品75折」優惠活動（不含手沖、特調及超越精品咖啡）。
📌西雅圖咖啡「單杯85折」 國慶日「買一送ㄧ」
西雅圖極品咖啡即日起至10月9日，祭出全系列「手沖咖啡單杯享85折」優惠，凡購買門市架售咖啡豆同享單件85折優惠，再送免費兌換150元(含以下) 英式手沖咖啡乙杯；活動限單筆消費兌換乙次。
歡慶雙十國慶日，西雅圖極品咖啡於10月10日至10月11日，上午7:00至晚上20:00，門市祭出全系列飲品同品項享「買一送一」優惠，寄杯指定飲品美式咖啡、拿鐵享「買十送十」；同時間，外送Uber Eats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」優惠活動。優惠限定同品項/大小；冷熱不限。
📌cama café「手沖系列9折」
cama café迎接「國際咖啡日」，10月1日至10月2日連2天，於cama café門市購買大杯「精品手沖全系列享9折」優惠。