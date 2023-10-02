今開工星巴克「買1送1」！摩斯咖啡也買1送1　肯德基早餐套餐49元

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星巴克連假在花蓮壽豐鄉開幕夢幻童話木屋，大受歡迎。週一為大家上班加油！推出一起喝咖啡好友分享日，10月2日活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待（排除星冰樂、綿雲系列）。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌黑浮咖啡「買1送1」
黑浮咖啡即日起至10月7日，憑APP票券可享人氣「提拉米蘇絲絨奶霜拿鐵」、「黑浮冰滴咖啡」買1送1優惠，最高「原價180元）。
📌OTOME café外送「買1送1」
OTOME Café國際咖啡日，即日起日至10月15日，到店購買「拿鐵系列與宇治抹茶歐蕾，即享燕麥奶免費升級」。而加入會員則可享大杯美式咖啡「買1送1」好康；即日起至10月10日，外送平台 Uber Eats 也推出「指定品項買1送1」特別優惠。
📌伯朗咖啡：每週一「買1送1」
伯朗咖啡10月「每週一」，持伯朗Lounge卡消費，全門市飲品享「買1送1」優惠，限10月2日、10月16日、10月23日、10月30日（除10月9日不配合活動）。本活動不與門市其他優惠活動併行；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費始享有飲品買一送一優惠；飲品不限品項、容量。
提醒大家，季節限定飲品(柑橘茶香精品美式、柑橘桂香精品拿鐵、黑糖桂花燕麥拿鐵、蜜香紅烏龍燕麥拿鐵、椪柑蜂蜜燕麥拿鐵)、手沖精品咖啡(冰/熱)、極品藍山(手沖/小卡布)、科大限定飲品(瓜地馬拉三小福、新東方卡布奇諾、法漢尼斯冷萃咖啡)、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取。
📌摩斯漢堡：咖啡「買1送1」
摩斯漢堡今開工延續國際咖啡日，推出摩斯咖啡(L)買1送1超值優惠，而10月3日至10月15日則有摩斯咖啡(L)「第二杯半價」好康。
📌肯德基：早餐套餐49元優惠
開工早餐划算優惠，花生起司蛋堡套餐50元有找！花生起司蛋堡＋經典熱奶茶(小)只要49元；另外，吮指嫩雞蛋堡套餐則是69元。
📌路易莎咖啡：超值早餐「加1元升級」美式黑咖啡
路易莎咖啡即日起至10月3日，11點前推出「咖啡飲品75折」優惠活動（不含手沖、特調及超越精品咖啡）；黑卡會員專屬優惠包括超值早餐「加1元升級」美式黑咖啡、11:00前咖啡飲品「第二杯半價」。