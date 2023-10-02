新北「這區」舊大樓房價狂漲！一坪飆破40萬 眾曝優勢：要用搶的
買房最大的考量之一就是價錢，許多人會為了預算選擇購入中古屋。近日就有一名網友發現，新北市林口區屋齡30年起跳的老電梯大樓，實價登錄一坪竟要40萬以上，且還成交了好幾筆，讓他相當傻眼。貼文曝光後立即引起熱議，釣出不少內行人出面分析：「還在漲唷，中古條件稍好還要用搶的，一週內售出。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在PTT以「林口老電梯大樓怎麼變這麼貴？」為題發文，表示近期看了幾間林口的老電梯大樓，發現大多數屋齡都是30年起跳，但實價登錄一坪卻要40萬以上，且還成交了好幾筆。而林口這類型的房子社區管理幾乎都表現不好，也只有少數幾間外觀維持得不錯，讓他傻眼直呼：「怎麼這一年中古屋補漲幅度這麼大？」
貼文曝光後，網友紛紛認同留言，「林口中心地區已經沒有空土地了，未來只漲不降」、「往南往北出國都方便，又有長庚醫院」、「還在漲唷，中古條件稍好還要用搶的，一週內售出」。另外也有人分析，「市容觀感、國一經過、醫療、科技工作機會、耳目一新的街廓、悠閒Outlet。山下老舊社區居民普遍對居住環境較不重視，新興重劃區年輕人好不容易經營起來的氛圍，沒人想賣低，買盤若懷愛承接，價格就錨定了」。
事實上，根據《NOWnews今日新聞》先前報導，21世紀不動產林口捷運站前加盟店店長許展誌分析，許多人因台北房價太高而選擇林口或龜山的房子，林口最多人首選購屋區域落在機場捷運A9站，屬於當地的蛋黃區。此外，環境清幽為林口一大優勢，市區街廓寬敞舒適、綠蔭遍布，公園綠地相當多，居住環境不像台北擁擠，住家附近就能滿足各種親子活動。