▲ 裕隆集團 與 Line 攜手宣告全新品牌Line Go 正式上線

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「Line Go」將裕隆集團價值鏈資源，串連Line生態圈，結合雙方線下與線上的優勢，延伸「以科技改變移動服務」的競爭優勢，為用戶帶來更優質多元的移動體驗。Line Go上線首發的三大服務包含「Line TAXI叫車服務再升級」、全新租車服務「自遊租」，與「機場接送服務」範圍擴大和車種增加。Line Go不僅是第一個透過Line官方帳號整合多樣交通服務的移動品牌，致力打造「一站式多元移動服務平台」，未來將從乘客拓展到車主服務，定位為開放平台、增加結盟夥伴，為用戶提供值得信賴 、便利生活、永續發展的交通移動方式。
ine台灣 董事長暨執行長－陳立人表示：「我們很榮幸與裕隆攜手，以打造一站式開放平台為共同目標，在Line上提供Line Go的創新服務，以用戶需求為核心，實現多元豐富的智慧生活移動體驗，落實 『Life on Line』的企業願景。」
裕隆集團 金融水平事業 總經理－許國興表示：「Line Go將提供友善的開放平台、一站式的移動服務方案、全方位的出行服務體驗，更具體展現裕隆集團以MaaS移動服務為願景，致力於連結人、車、生活的服務理念正逐步落實，為消費者提供信賴、便捷、永續的出行解決方案。」
裕隆集團 移動服務事業群 總經理－林群盛表示：「裕隆與Line在開放合作、求新求變的核心價值下，提升移動服務附加價值，並以OPMS(Open Platform for Mobility Services)移動式服務開放平台策略，以集團品牌為主，同時結盟多品牌合作擴大規模，創造對用戶最友善的移動用車服務，期望Line Go成為台灣交通移動服務第一品牌。」
Line Go執行長－陳泰成表示：「透過一站式數位整合體驗，我們希望未來生活的所有移動都從Line Go開始，透過科技與創新，從乘客服務拓展到移動服務、車主服務，實現『Beyond Mobility』的智能整合與未來想像，共同開創智慧移動新時代。」
以科技重新定義移動服務 結合雙方線上線下優勢 聯手打造Line Go一站式多元移動服務平台
「Line TAXI叫車平台」於2019年正式推出，秉持「以科技改變叫車產業」的願景，獲得廣大用戶肯定與青睞。2022年Line TAXI上線3週年，為打造特色服務，並引領計程車產業朝減碳及永續的目標邁進，推出以環保減碳電動車為主的尊榮新服務「星選科技車」，打造計程車界的商務艙乘車體驗。
今年Line TAXI邁向4週年，達到用戶數360萬、合作駕駛數13,000位、累積完成趟次3,000萬趟的里程碑，為提供用戶更多優質多元的移動服務，裕隆集團與Line首度聯手，以MaaS策略為共同目標，推出「Line Go」一站式整合交通移動服務，定位為開放平台並連結ESG目標。Line Go將結合雙方線上線下優勢，整合裕隆集團的線下資源與服務，像是格上租車的長租與短租服務、汽車價值鏈，並以Line TAXI高頻次會員流量為基礎，加上透過Line通訊軟體即可提供服務降低下載門檻，並有利精準行銷，推動交通移動服務產業創新，實現智慧便利的移動新生活。
自今日起，原Line TAXI官方帳號將直接改版升級為Line Go官方帳號，或直接加入Line Go官方帳號（ID為＠linegotw），同時也可透過Line通訊軟體中的主頁進入Line Go服務。用戶只需使用Line帳號，就能使用Line Go的服務。
Line Go 首發3大服務：叫車、自由租、機場接送 首創AI 語音叫車 滿足多元移動出行需求
Line Go將多元服務導入數位科技平台，透過一站式數位整合體驗，為用戶打造智慧生活的移動生態系，上線首日發布三大服務：「Line TAXI導入AI語音叫車與功能升級」、「全新租車服務－自遊租正式上線」、「機場接送服務新升級」，讓用戶在未來生活的所有移動都從Line Go 開始！未來將有更多移動服務，在Line Go中推出。
- Line TAXI叫車服務再升級：
- 新增多元車的服務車種：今日將再上線三款車種，包括更符合商務需求的「豪華多元車」、多人團體出遊更方便的「6人座多元車」，以及讓身障人士出門安心又舒適的「無障礙多元車」。加上近期剛推出的「寵物友善車」，與提供嬰兒座椅讓行程更安全的「寶寶安心車」，提供更全面，更貼心的叫車服務，來符合更多不同的叫車需求。
- 推出業界首創「AI 語音叫車」的擬人化叫車模式：以 Line CLOVA Chatbot 作為服務基礎，整合 語音叫車功能，並借助 微軟Azure OpenAI 服務強大的 AI 模型進行語料訓練，提高系統辨識需求的準確度並縮短服務導入時程。同步也透過微軟 STT（語音轉文字）及 TTS（文字轉語音）技術，搭配 Line Call Plus 語音服務，跳脫以往繁瑣的地址輸入過程，實現語音叫車的便利生活。
- 綠能永續：「星選科技車」能提供電動車駕駛更好的收入，增加進入計程車市場的動機，未來將延續這項特別的車種服務，也會透過導入裕隆集團資源等方式，持續提升整體車隊的電動車服務比例。
- 全新租車服務「自遊租」，創造最便利的移動體驗：
- 24小時聰明租還：只要一支手機使用Line Go官方帳號就能夠一鍵租車，可原地租還、甲地租乙地（超過600個據點）、或至雙北超過100個特約停車場，租還車好方便。
- AI審核：只要加入Line Go官方帳號完成註冊，透過AI技術最快可20秒通過駕照審核，即可預約Line Go共享車，使用手機智慧取車、解鎖，並串聯線上支付。
- 車況透明：車輛資訊全揭露，包括內外車況，以及清潔消毒的狀況，安心租車不踩雷。
- 多元車款：提供「多品牌（國產車、進口車）、多車型（七人座、油電車）」用車選擇，更引進VOLVO XC40小型休旅車等豪華車款，滿足各種用途需求。未來更計畫導入ESG節能概念服務、引進電動車，持續落實永續發展目標。
- 機場接送服務，服務範圍擴大、服務車種增加：
- 服務範圍擴大：之前的機場接送服務，範圍以雙北機場為主，採行預約制，可於出發前24小時預約車輛與完成付款。現在「預約接機」服務範圍，將擴展至台中清泉崗機場，與高雄小港機場，預計於11月上旬上線。此外，更將優先於桃園國際機場，推出「即時接機」，照顧到臨時的接機需求。
- 服務車種增加：在接送機的車輛方面，Line Go機場接送有經濟實惠的國產車，也適合接送貴賓的高級商務車，或是便利全家同行的六人座車。 現在，我們還將善用開放平台的優勢，增加更多豪華車款，現已經可以透過Line Go機場接送服務來預約。
掌握MaaS移動生活未來新趨勢 開啟移動自主選擇權 實現「Beyond Mobility」
雙十連假出遊看過來！歡慶Line Go新上線 3大官方好禮大放送
Line Go致力於提供值得信賴、便利生活、永續發展的交通移動方式，未來將以階段性發展目標來逐步強化市場佈局，持續創造「以科技改變移動服務」的競爭優勢。服務上線短期目標為「整合多項移動服務」，中長期目標則計畫「從乘客拓展到車主服務」，提供充電樁、電動車、車主美容等，邁向一站式車主服務平台，並預計持續開發新合作夥伴，朝向「開放平台角色」邁進，為所有人開啟移動自主權，實現「Beyond Mobility」的未來願景，開創MaaS移動生活未來新趨勢。
歡慶Line Go全新上線，官方祭出三大好禮，邀請用戶盡情體驗全新交通移動服務：
- 好禮一「去哪都行大禮包」：用戶完成註冊後即可獲得總價值 $800 優惠券禮包，內含Line Go自遊租 $100 租車券、Line TAXI $700 乘車券，輕鬆享受優惠行程！
- 好禮二「租車樂遊趣！租一送一還有機會拿萬元Line POINTS」：凡於2023年10月2日至2023年10月31日內，每完成一次租車，即可獲得Line Go自遊租租車券乙張，還有機會拿Line POINTS 1萬點、樂園門票等驚喜好禮！
- 好禮三「Line Go 台味轉運站」：凡於2023年10月2日至2023年11月3日期間參加活動，快速測出你的性格專屬台味小吃，找出你的轉運旅遊命定地，即可獲得 Line TAXI $60 乘車券，Line Go 自遊租 $100 租車券，註冊加碼再抽價值超過 $3,000 的「Line Go 都行包」，讓你的旅程更豐富精彩！
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| Line Go提供車隊司機優惠
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