曼谷槍擊案34歲中國女死亡！留下5歲雙胞胎　天真問：媽媽會死嗎

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一名網友在社群平台X（原稱推特）分享在購物中心逃難時遇到一對年僅5歲的中國籍雙胞胎，頭上的蝴蝶結已被鮮血染紅。雙胞胎透露，槍擊案發生後，她們就與母親走散，拜託路人幫忙尋找母親，甚至詢問母親是否死亡，令人動容。
據悉，這對5歲中國籍雙胞胎是34歲死者的女兒們，當時她帶著雙胞胎女兒和家人一起前往泰國，不料在購物商場遭逢劫難。微博「cloe皖」的16歲網友則發出貼文，指出死者是她的阿姨，當時她、阿姨和媽媽等共3個家庭在長假期間選擇一起到泰國旅遊，沒想到遇到死劫。少女表示槍擊案發生時，她們正在二樓的女廁外排隊，突然有槍手在女廁門口開槍。她說：「當時人很多，我們都擠在最後一個隔間裡。我看到我媽媽的傷口了，不清楚阿姨是怎麼受傷的。看到阿姨時，她已經暈倒，根本沒有機會幫她檢查，只看到她嘴在流血。」少女表示媽媽也受傷，而阿姨則昏厥倒地，泰國警方來到現場並將傷者送醫後，斷定阿姨已無生命跡象。
跟媽媽走散的5歲雙胞胎女童遇到泰國籍路人，她表示看到女童的蝴蝶結染血，雖然手機電力只剩幾%，當下還是透過翻譯軟體想辦法與雙胞胎溝通，她指出女童「一直問我，她們的媽媽會死嗎？我只好安慰她們，『我想妳媽媽只是受傷了，很快就會見面』。沒想到我們找到警察，卻被告知雙胞胎母親不幸遇害的消息。我忍不住痛哭，我為女孩們而難過，這是我這輩子最傷心的一天。」
暹羅百麗宮是曼谷當地精華地區的知名購物中心，左右有天橋連接暹羅系列百貨商場 ，地下一樓有連鎖水族館、頂樓則有豪華電影院，是國際活動的指定場所，且匯集全球遊客，事發當時韓國正妹直播主也恰巧在直播，拍下逃亡過程，而香港的知名旅遊網紅也在該處拍片，與槍手只隔一層樓。