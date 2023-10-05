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曼谷槍擊案34歲中國女死亡！留下5歲雙胞胎　天真問：媽媽會死嗎

▲中國籍婦女帶著雙胞胎女兒赴泰旅遊，沒想到遇到劫難而亡，雙胞胎女兒的蝴蝶結上甚至染上血跡。（圖／翻攝自X，原稱推特）
▲中國籍婦女帶著雙胞胎女兒赴泰旅遊，沒想到遇到劫難而亡，雙胞胎女兒的蝴蝶結上甚至染上血跡。（圖／翻攝自X，原稱推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

近日泰國曼谷發生震驚全球社會的槍擊案，泰國年僅14歲的槍手在曼谷市中心知名百貨公司「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）無差別攻擊，造成2死、5人受傷，少年槍手除了就讀於曼谷私立名校且家境富裕，他的槍是以一萬多塊泰銖（約等同於1萬元台幣）購買玩具槍再自行改造成真槍。當場死亡的34歲中國籍婦女有一對雙胞胎女兒，槍擊案當下和媽媽走散，頻頻問路人：「媽媽會死嗎？」天真的模樣令人鼻酸。

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根據《The Thaiger》報導，該起意外造成1名中國人和1名緬甸人死亡，另有3名泰國人、一名中國人、一名寮國人受傷。泰國警方在商場3樓發現該名14歲的槍手，並將這名175公分的少年壓制在地，當時他想從3樓的連接空橋逃跑。在警方初步訊問後發現少年有精神疾病且數月以來都在看醫生，但當天並未服藥，少年稱當時：「以為有人要攻擊我」、「聽見有人叫我開槍」，因此拔槍掃射。

一名網友在社群平台X（原稱推特）分享在購物中心逃難時遇到一對年僅5歲的中國籍雙胞胎，頭上的蝴蝶結已被鮮血染紅。雙胞胎透露，槍擊案發生後，她們就與母親走散，拜託路人幫忙尋找母親，甚至詢問母親是否死亡，令人動容。

據悉，這對5歲中國籍雙胞胎是34歲死者的女兒們，當時她帶著雙胞胎女兒和家人一起前往泰國，不料在購物商場遭逢劫難。微博「cloe皖」的16歲網友則發出貼文，指出死者是她的阿姨，當時她、阿姨和媽媽等共3個家庭在長假期間選擇一起到泰國旅遊，沒想到遇到死劫。少女表示槍擊案發生時，她們正在二樓的女廁外排隊，突然有槍手在女廁門口開槍。她說：「當時人很多，我們都擠在最後一個隔間裡。我看到我媽媽的傷口了，不清楚阿姨是怎麼受傷的。看到阿姨時，她已經暈倒，根本沒有機會幫她檢查，只看到她嘴在流血。」少女表示媽媽也受傷，而阿姨則昏厥倒地，泰國警方來到現場並將傷者送醫後，斷定阿姨已無生命跡象。

▲微博「cloe皖」的16歲網友發文還原事發經過。（圖／翻攝自微博）
▲微博「cloe皖」的16歲網友發文還原事發經過。（圖／翻攝自微博）
跟媽媽走散的5歲雙胞胎女童遇到泰國籍路人，她表示看到女童的蝴蝶結染血，雖然手機電力只剩幾%，當下還是透過翻譯軟體想辦法與雙胞胎溝通，她指出女童「一直問我，她們的媽媽會死嗎？我只好安慰她們，『我想妳媽媽只是受傷了，很快就會見面』。沒想到我們找到警察，卻被告知雙胞胎母親不幸遇害的消息。我忍不住痛哭，我為女孩們而難過，這是我這輩子最傷心的一天。」

暹羅百麗宮是曼谷當地精華地區的知名購物中心，左右有天橋連接暹羅系列百貨商場 ，地下一樓有連鎖水族館、頂樓則有豪華電影院，是國際活動的指定場所，且匯集全球遊客，事發當時韓國正妹直播主也恰巧在直播，拍下逃亡過程，而香港的知名旅遊網紅也在該處拍片，與槍手只隔一層樓。

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