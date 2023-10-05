燦爛「新」時代！桃園辦新住民編劇課程 越南婦女演繹人生故事
新住民遠赴他鄉來到台灣生活，多曾經歷文化適應與磨合的歷程，且在台生活所遇到的事件、家庭樣態、職涯等經歷因人而異，而有不同的人生故事及因應經驗，桃園市新住民家庭服務中心於112年6月11日至9月底辦理社會支持方案之燦爛「新」時代，10月初發表成果，協助新住民演出「新」人生，鼓勵新住民可透過生命故事分享，獲得新的力量。
國際中心賴正琳／綜合報導
本次活動參與的新住民有來自中國、印尼、菲律賓、越南、泰國等不同的國家，活動內容安排從零基礎學習如何靜態表演到演出一齣完整的戲劇，並學習如何用手機剪輯影片，在課程中老師帶領學員們透過肢體舒展與語言構音遊戲，使學員們紓解生活及家庭照顧的壓力，並增進學員間互動關係與情誼，課程值得注目的焦點為學員們分享自己從來台前到來台後的故事，並將其編造成劇本，邀請自己的親朋好友一同觀賞成果發表，從他人的生命經驗中認識新住民在台生活的真實樣貌與體驗到生命的韌性。
來自越南的小雅(化名)，對於演戲一直很感興趣，且因忙於工作較少機會認識新朋友，經過這次活動過程，她認識許多朋友，小雅表示彼此的生命故事都很精采也感動人心，可以從他人的生命經驗中鼓勵自己成長，小雅最後也回饋感謝本次活動讓她有機會可以說出自己的故事，也聽見其他新住民的生命歷程，更製造讓新住民有表演的機會，在彼此心中留下如此特別又印象深刻的回憶。
截至112年7月底，桃園市新住民人口數已達6萬6,191人，桃園市政府社會局及桃園市新住民家庭服務中心積極投入新住民照顧服務，提供新住民在桃園友善生活環境，協助遇到困境的新住民家庭，並依據新住民的需求設計與辦理各項支持服務方案、生活適應班及通譯服務等，陪伴新住民及其家庭能適應與穩定的生活並打造幸福、尊重多元文化的社會環境。