店員揭披薩三角架「超神用途」！5秒教學片吸80萬人朝聖：長知識
披薩既美味又好分享，是派對上不可或缺的必備美食，而每次打開披薩盒，總是能見一個白色三角架放置在中央，該物又被稱為披薩救星（Pizza saver），原本用途是避免盒子上方沾到披薩餡料。但近日一名美國網友在IG表示，達美樂店員向他透露，其實可以利用披薩救星將每一片披薩完美分開，短短5秒鐘影片貼出後，立即吸引將近80萬人次觀看。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《紐約郵報》報導，美國一名網友法魯基（Rowheim Farooqui）給了披薩救星一個全新用法，他在IG貼出教學影片，並透露有一名達美樂的員工告知他，只要使用披薩救星，就能輕鬆撕開披薩。
只見影片中，法魯基拿著披薩救星放置在其中一片披薩的邊緣處，接著再拉開旁邊那片披薩，就能完美分割出一塊完整的披薩，過程中都沒有出現切不開或餡料不均勻的狀況。
短短5秒鐘影片曝光後，吸引將近80萬人次觀看，網友們紛紛留言驚呼，「長知識了！」、「我一直以為這是為了防止盒子的頂部把起司弄亂並黏在上面」、「看起來超好用」、「所以它是多用途的：防止蓋子接觸披薩、快速分離披薩片」。
事實上，根據《NOWnews今日新聞》先前報導，披薩救星是紐約一位名叫卡梅拉維塔勒（Carmela Vitale）的婦人發明出來的，主要是因為剛製作好的披薩會產生熱氣，使盒子軟化下陷，為了避免上盒沾到餡料，因此以一個較高的支架擋住，這項發明最後也有獲取專利，在全世界皆流行通用。