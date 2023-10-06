▲ 預賞預售價329萬元起、接單400張的BMW i5

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身為全球最成功的Business Sedan中大型豪華房車，BMW 5系列以優異的駕馭樂趣及絕佳的舒適性廣受眾人愛戴，為了讓台灣消費者感受與德國同步的新世代科技與豪華饗宴，BMW總代理汎德於6月份正式啟動全新BMW i5純電豪華房車預售，導入BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩款車型，預售參考價分別為新台幣329萬元與485萬元，讓台灣消費者提前感受全新BMW i5所匯注的未來世代智慧科技，並從每一處細節預見全新BMW i5以新穎姿態擁抱變革，從全新BMW飾光水箱護罩、C柱Hofmeister Kink窗框折角上的專屬「5」字樣、BMW Operating System 8.5座艙介面結合全新QuickSelect快捷選單創造俐落直覺的使用者體驗、懸浮式曲面螢幕、旗艦級BMW座艙環繞光幕、AR擴增實境導航、豪華品牌中唯一的變換車道輔助功能與BMW手機數位鑰匙2.0，乃至於第五代eDrive超馭電能，為全新BMW i5 M60 xDrive創造出驚人的601匹最大馬力，0-100km/h加速僅需3.8秒，而最高582km*續航里程表現更藉由全新BMW i5 eDrive40M Sport完美展演，透過BMW i高速充電站僅需10分鐘即可補充156km的行駛里程，從10%充電至80%也僅需30分鐘，帶領消費者一探超越對手的感官體驗，以BMW科技薈萃重新詮釋大膽與突破的豪華與卓越。
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全新BMW i5也持續在智能駕馭體驗上引領同級，採用全新Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技且具備豪華品牌中唯一的變換車道輔助功能，藉由嶄新數位化的座艙空間設計，以12.3吋搭配14.9吋的懸浮式曲面螢幕，結合全新Operating System 8.5使用者介面、AR擴增實境導航與BMW手機數位鑰匙2.0功能，並加入BMW首見QuickSelect快捷助理，創造出在彈指間即可享受的駕馭樂趣。全新首創i5同時採用旗艦級設計的BMW座艙環繞光幕與水晶中控套件，為車艙空間創造出立體且層次豐富的豪華感受，更堆疊出對手難以匹敵的未來實境氛圍。
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全新BMW i5純電豪華房車預售價/重點配備
| 車型
| 預售參考價
| 性能與重點配備
| BMW i5 eDrive40 M Sport
| 329萬元
| 最大馬力：340hp
最大扭力：430Nm
0-100km/h加速：6.0s
最高續航里程：582km*
M Sport套件
變換車道輔助
光型變化智慧LED頭燈
BMW環繞光幕
懸浮式曲面螢幕
iDrive 8.5使用者介面
車況抬頭顯示器
AR擴增實境導航功能
Bowers & Wilkins頂級音響系統
| BMW i5 M60 xDrive
| 485萬元
| 最大馬力：601hp
最大扭力：820Nm
0-100km/h加速：3.8s
最高續航里程：516km*
M Sport 進階套件
M整合式後軸轉向
M電子防傾桿
變換車道輔助
光型變化智慧LED頭燈
BMW環繞光幕
懸浮式曲面螢幕
iDrive 8.5使用者介面
車況抬頭顯示器
AR擴增實境導航功能
Bowers & Wilkins頂級音響系統