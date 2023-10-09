布拉萬颱風又大又強！國慶「3縣市」防大雨　下週恐又有新颱風

肚子大容易腦萎縮！1.5萬人血淋淋證明　快吃「10大護腦食物」

▲研究發現，若是有鮪魚肚，恐影響大腦功能，快吃10大護腦食物。（示意圖／取自pixabay）
▲研究發現，若是有鮪魚肚，恐影響大腦功能，快吃10大護腦食物。（示意圖／取自pixabay）

NOWnews／綜合報導

體重控制讓許多人感到苦惱，若又有鮪魚肚，竟連大腦功能都會受影響！專家指出，腹部肥胖的人與大腦灰質萎縮有關，推是測囤積過多脂肪組織釋放毒素滲入腦中所致，建議採取地中海飲食、得舒飲食、麥得飲食等均衡飲食型態，既能避免肥胖，還能護腦，一舉兩得。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
台安醫院營養師陳俞均說，根據2022年發表於《國際肥胖》期刊的研究，為確立肥胖是否與腦容量變化有關，分析超過1.5萬名40至69歲成人的大腦磁振造影影像，竟發現腹部肥胖者的大腦灰質萎縮比例較高。

▲肥胖男子體內雄激素減少，雌激素增加，性功能會出現不同程度地減弱，男性的陽剛之氣銳減，性功能低下，勃起、射精等環節皆不盡如人意。（圖／ingimage）
▲《國際肥胖》期刊研究發現，腹部肥胖者的大腦灰質萎縮比例較高。（示意圖／ingimage）
該研究推測，這現象可能是腹部囤積過多的脂肪組織，其釋出細胞激素破壞血腦屏障的完整性，導致免疫細胞、有毒物質進入腦中，引發中樞神經系統的氧化壓力與發炎，並造成大腦灰質提早病變，而隨著年齡增長，大腦中海馬迴加速萎縮，使得記憶力衰退、情緒波動、注意力不集中，決策能力也下降。

另根據世界衛生組織（WHO）《降低認知衰退和失智症風險指南》的建議，過重與肥胖的中年人都應執行減重，以預防認知能力下降或失智風險。

陳俞均表示，根據世衛組織制定《2017-2025年公共衛生應對失智症全球行動計劃》，不健康飲食已被列入失智症的危險因子，而強調健康的均衡飲食型態，例如地中海飲食、得舒飲食、麥得飲食等，都可維持整體和腦部健康。

陳俞均也說，根據2015年發表於《阿茲海默症與失智症》期刊的研究，遵循麥得飲食（MIND diet，又稱心智飲食）的人，罹患阿茲海默症風險可降低53％，且與同年齡相比，認知功能退化速度相對緩慢，大腦平均年輕7.5歲。

針對麥得飲食，陳俞均指出，為大腦健康飲食，結合地中海飲食與得舒飲食，非常重視攝取大量的綠葉蔬菜、堅果和莓果，並明確列出10種對大腦健康有益的食物，及5種有害的傷腦食物，民眾可多參考。

▲一名女網友發文，表示每次買藍莓，放進保鮮袋以後卻依然會「發霉」，讓她很苦惱，貼文一出，就有內行網友抖出致命關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲藍莓、草莓、桑椹、蔓越莓等，每周吃2次有助護腦。（示意圖／取自unsplash）
🟡10大護腦食物
📍全穀類 ：糙米飯、五穀飯、燕麥、玉米、全麥麵包等，每天至少1餐。

📍綠葉蔬菜：菠菜、青江菜、空心菜、地瓜葉等，每天至少1餐。

📍其他蔬菜：茄子、甜椒、海帶類（紫菜、海帶結）、菇類（香菇、鴻禧菇）等， 每天不同顏色。

📍橄欖油：可取代沙拉油、豬油， 每天的食用油。 

📍堅果：核桃、腰果、杏仁果、葵花子、芝麻等，當作健康零食， 每周至少150克。 

📍漿果：藍莓、草莓、桑椹、蔓越莓等，每周至少吃2次。

📍豆類：黃豆、毛豆、黑豆、豆漿及豆腐等豆製品，每周至少吃3次。 

📍家禽肉：雞肉、鴨肉、鵝肉等，每周吃2次且不油炸。 

📍深海魚：鯖魚、鮪魚、秋刀魚、鮭魚等，每周至少吃1次。 

📍紅酒：葡萄酒，每天120cc（10公克酒精）。

🟡5大傷腦食物

📍紅肉：豬肉、牛肉、羊肉、培根、香腸， 每周不超過4次。 

📍全脂乳酪：全脂起司、乳酪絲， 每周不超過1次。 

📍奶油： 鮮奶油、瑪琪琳、奶油乳酪， 每天不超過1湯匙。 

📍甜食：蛋糕、糖果、餅乾、糖飲，  每周不超過5次。 

📍炸物與速食：炸雞、炸薯、洋芋片，每周不超過一次。  

▲愛吃炸雞的肉控有福了！肯德基買一送一優惠延長，並推出香雞總動員149元、香雞狂饗桶299元，爽吃咔啦脆雞。（示意圖／Unsplash）
▲愛吃炸物注意，炸雞、炸薯、洋芋片每周攝取量不宜超過一次。（示意圖／Unsplash）

中風前常爆「這小病」！24小時內沒事卻埋雷　1周倒下去機率飆12%

年輕人耳機使用不當！「耳塞式」更傷聽力　名醫1招護耳

女偏頭痛比男多3倍！經痛吃巧克力「小心變頭痛」　醫教口訣解痛

資深演員患「眼科絕症」！醫揭中斷治療原因　一表測出黃斑部病變

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞