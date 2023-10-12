《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

吃糙米心血管疾病風險降3成！7-11、全家「2種美食」補膳食纖維

▲攝取足夠全穀及未精製雜糧，例如糙米，可降低29%心血管疾病。（圖／記者許若茵攝）
▲攝取足夠全穀及未精製雜糧，例如糙米，可降低29%心血管疾病。（圖／記者許若茵攝）

NOWnews／綜合報導

根據國民健康署調查，台灣各年齡族群膳食纖維平均攝取量皆未達標，其中青少年最為不足，只有建議攝取量的33~38%，對此國健署今（12）日建議，民眾只要用「全榖及未精製雜糧」如糙米，取代三餐中的「精製澱粉」如白米，即可增加約7.9公克的膳食纖維，可達每日建議攝取量30%，再搭配足夠蔬果，便能輕鬆達標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國健署署長吳昭軍表示，根據研究，攝取足夠全穀及未精製雜糧，可降低29%心血管疾病、21%糖尿病、15%高血壓風險，甚至還能降低癌症發生率，呼籲國人養成選國產、多樣吃、餐餐有全榖的習慣，將可遠離許多疾病。

吳昭軍指出， 為讓民眾落實穀糧好生活，國健署辦理「穀for U 食客吃起來」活動，號召上萬間的店家響應，包括多家通路及連鎖業者，並涵蓋北中南東、離島等地區的在地店家，共同推出美味的穀糧餐點，營造健康飲食生活圈。

國健署指出，「穀for U 食客吃起來」活動已開跑，民眾只要消費購買「全榖及未精製雜糧餐點」相關品項，拍照並上傳餐點照片，即可參加獎品豐富的抽獎活動。

以下為這次參與活動的店家特色，供民眾參考：

📍1、少點鹽：秉持「希望兼顧美味與健康」的創立初衷，以黑米飯為主食，搭配新鮮食材，少油少鹽呈現食物原味。

📍2、楽坡BONBOX：獨創紫米加燕麥「黑金麥飯」，並添加視覺饗宴。

📍3、全家：為這次活動推出全新「美式雞丁蔬穀餐盒」，薑黃風味的花椰菜米加上糙米飯，混搭出清爽可口的米飯新食感。

📍4、7-ELEVEN：「香烤雞胸鮮蔬餐」採用在地的五穀紫米，配上低脂少油的香烤雞胸，令人食指大動。

📍5、福容大飯店台北二館：秉持五穀養生與全食物觀念料理，吃在當地、食在當季，運用多種穀物搭配，讓上餐館不是只有白飯的選擇。

📍6、寧菠小館：推出復育小米的原住民所做的「五穀豐收慶豐年」，搭配五穀類與不同風味食材，品嚐和諧交織的豐年滋味。

開刀完4天還是好痛！出院後怎麼辦　這款新藥避免變「慢性疼痛」

眼科病人「30%有乾眼症」！醫曝保水訣竅　跑外送也要看

天王老婆貧血暈倒！補血未必有效　抽血檢查揪「這種癌」

天涼想吃火鍋！喝湯超過「黃金時間」別再喝　吃出4警訊快就醫　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞