吃糙米心血管疾病風險降3成！7-11、全家「2種美食」補膳食纖維

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吳昭軍指出， 為讓民眾落實穀糧好生活，國健署辦理「穀for U 食客吃起來」活動，號召上萬間的店家響應，包括多家通路及連鎖業者，並涵蓋北中南東、離島等地區的在地店家，共同推出美味的穀糧餐點，營造健康飲食生活圈。
國健署指出，「穀for U 食客吃起來」活動已開跑，民眾只要消費購買「全榖及未精製雜糧餐點」相關品項，拍照並上傳餐點照片，即可參加獎品豐富的抽獎活動。
以下為這次參與活動的店家特色，供民眾參考：
📍1、少點鹽：秉持「希望兼顧美味與健康」的創立初衷，以黑米飯為主食，搭配新鮮食材，少油少鹽呈現食物原味。
📍2、楽坡BONBOX：獨創紫米加燕麥「黑金麥飯」，並添加視覺饗宴。
📍3、全家：為這次活動推出全新「美式雞丁蔬穀餐盒」，薑黃風味的花椰菜米加上糙米飯，混搭出清爽可口的米飯新食感。
📍4、7-ELEVEN：「香烤雞胸鮮蔬餐」採用在地的五穀紫米，配上低脂少油的香烤雞胸，令人食指大動。
📍5、福容大飯店台北二館：秉持五穀養生與全食物觀念料理，吃在當地、食在當季，運用多種穀物搭配，讓上餐館不是只有白飯的選擇。
📍6、寧菠小館：推出復育小米的原住民所做的「五穀豐收慶豐年」，搭配五穀類與不同風味食材，品嚐和諧交織的豐年滋味。