財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮

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祀典興濟宮俗稱「頂大道公廟」，創建於明鄭時期 (1647~1683)，為臺灣歷史悠久供奉保生大帝宮廟，於清朝時因保祐官民免受疫病之苦，被封為祀典官廟，官員「春秋致祭朔望捻香」，之後因日本統治而廢除，但管理單位慶祝台南市民國百年升格為直轄市起恢復春秋祭典，並舉辦巡香分靈廟，以加深和分靈廟之間的聯繫和情誼。
政府或是民間單位，為了明年的「臺南400」，紛紛舉辦各式活動共襄盛舉。祀典興濟宮固定於每年秋祭前後舉辦分靈廟巡香，因新冠疫情影響已停辦多年，且第二輪序的巡香也已告一段落，並新增數間有意加深聯繫之分靈廟，繼建國百年之後，今年再度邀集各分靈廟赴郡祈福踩街，期望配合「臺南400」，展現宗教在臺灣發展數百年之成果。
這次活動於10月14日上午9時30分起跑，以「保生出巡‧ 護境佑民」作為活動主題，除了表現祀典興濟宮在整個南部地分靈遠播外，更是藉著保生大帝的醫神性質，為飽受新冠疫情所苦的臺灣人民一掃陰霾，生活得以早日回到正軌。
今年共有15間分靈廟宇參與此次踩街，皆是往年有前往巡香的宮廟，若是所有分靈廟都能夠回到府城，數量絕對不僅於此。透過全各地分靈廟齊聚府城，帶來其各自獨有的信仰風貌，共同見證分靈廟在各地落地生根進而開枝散葉，並有民俗技藝交流，展現府城多元城市的意象。
興濟宮董事長吳福春表示，為展現優質宮廟的特性，此次踩街路線希望影響層面降至最低，沿途不入其他宮廟，只向祀典興濟宮市區之主普兄弟宮永華宮、廣安宮、昆沙宮參禮，另一主普兄弟宮廟－中營慶福宮設行台於民族路，且參與遶境的分靈宮廟皆限制陣頭為「一吹一陣」，不贊炮，做到不破壞環境衛生、不擾民為最高指導原則，希望是一場讓人神同感溫馨的盛舉。
由於活動路線在民族路、西門路、府前路、南門路和公園路等，涵蓋舊府城區，且在假日，可能會引發大量人潮和車潮，若是造成交通不便，也請見諒，祈望大家共同以徒步方式來欣賞這場具有宗教、歷史、文化、民俗意義的遶境祈福嘉年華活動。