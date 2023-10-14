妹子陪男友重訓！遭健身房三寶「單側卸槓片」攻擊　砸斷4根腳趾

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健身房梁姓教練受訪說，此類「單側卸槓片」的三寶事件，經常在健身房中發生，導致器材失去平衡，進而發生意外。台灣超核心健身中心曾拍影片，提醒健身房危險Top 6動作，當中「單側卸槓片」名列第4名。
第1名：未使用快扣
這個動作在健身房相當常見，有很多人在深蹲時忘記裝快扣，導致在深蹲時槓片滑落。槓片掉落時有可能會彈起，砸到自己及旁人，槓鈴在失去平衡時也會翻覆，導致自己或旁人受傷。
第2名：姿勢不正確做大重量
在不正確的姿勢下進行訓練，都是有一定風險的，而且在大重量情況下，身體面臨的壓力是比一般訓練高出許多，風險也隨之更高。建議找專業的教練協助調整動作的姿勢，除了可以避免受傷外也可以更大程度的提升訓練效益。
第3名：未設置護槓架
這個行為是許多人時常沒注意到的細節，曾經有人在沒有使用護槓架時做臥推，當時力竭後沒有護槓架，當時花了九牛二虎之力才掙脫。挑戰訓練強度時，有時容易不好判斷自己力竭的時間點，如果在剛好力竭時沒有設置護槓架，容易被器材給壓住，無力舉起，可能導致嚴重受傷。
第4名：卸除槓片只卸單邊
在槓片不平均的情況下重量失衡，會導致槓鈴翻覆，而且因重量關係，力道也會非常大，可能會造成非常嚴重的傷害。在卸除槓片時記得，左右兩邊各一片慢慢卸除，雖然比較花時間，但是安全為上。
第5名：重摔啞鈴或器材
教練分享自己曾經在推啞鈴胸推時，力竭後直接將啞鈴摔到地板上，啞鈴彈起來把手機給砸壞。重摔啞鈴或器材，可能會造成器材損毀，或器材彈起，砸到自己或旁人。
第6名：沒吃東西導致血糖低
在能量不足的情況下，力量表現及訓練專注度都會下降，在挑戰原有強度甚至更高強度的情況下，可能會更容易力竭，對動作控制降低，進而導致受傷。建議在訓練前可以吃點東西補充能量，可以讓身體有足夠的能量面對訓練，提升運動表現。