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特企／「臺北」登吉隆坡會展中心　推廣穆斯林友善旅遊城市形象

▲臺北市112年首度獲頒「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織」。（圖／品牌提供）
▲臺北市112年首度獲頒「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織」。（圖／品牌提供）

本報訊

為積極拓展馬來西亞穆斯林觀光市場，臺北市政府觀光傳播局特別選擇於馬來西亞最大型且具指標性的吉隆坡會展中心打造臺北意象廊道，以「歡迎來臺北」的馬來文標語-「SELAMAT DATANG KE TAIPEI」，搭配台北101絢爛夜景等，吸引遊客目光，力邀馬來西亞的穆斯林旅客至臺北旅遊，強化臺北穆斯林友善城市形象。

觀傳局介紹，臺北意象廊道主打臺北多樣化的穆斯林友善旅館與餐廳飲食，也以著名的台北101、陽明山海芋、臺北市立兒童新樂園、貓空纜車及幾米月亮公車，推薦給穆斯林親子旅客；另本次文案除置入Undiscovered Taipei，持續強化臺北觀光品牌識別，還加入「歡迎來臺北」的馬來文標語-「SELAMAT DATANG KE TAIPEI」，其中，「SELAMAT」有著祝福及歡迎之意，「DATANG」則為來臨與到來，「SELAMAT DATANG」 常見於主人見到客人表達歡迎之意的第一句話，盼傳遞臺北友善且歡迎所有穆斯林旅客來臺的意象。

觀傳局進一步說，吉隆坡會展中心廊道人潮眾多、涵蓋各年齡層與族群，且為馬來西亞吉隆坡市區內最大型且具指標性的會展中心，盼藉由這次臺北穆斯林友善城市意象的推廣，能將客源拓展至馬來西亞的穆斯林族群。

觀傳局補充，臺灣於2022年獲得新月評等首屆「2022 清真旅遊獎：年度最包容旅遊目的地－非伊斯蘭合作組織 Inclusive Destination of The Year (non-OIC)」獎，亦獲「萬事達卡－新月評等 2022 年全球穆斯林旅遊指數 (GMTI)」 評為「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地(non-OIC destinations)」第2名；而臺北市一向是國際旅客來臺停留的首選城市，今(112)年更首度獲頒「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織 Most Promising Muslim-friendly City Destination of The Year(non-OIC)」，顯見臺北穆斯林友善環境的推動成果備受國際肯定。

觀傳局並說，針對穆斯林市場，除今年8月由市府組團至馬來西亞辦理觀光推廣活動，在「臺北旅遊網」網站也設有穆斯林旅遊指南專區，方便國際穆斯林旅客查閱臺北市清真寺所在位置、連接交通部觀光局穆斯林友善店家及環境列表；而後續也規劃於年底前，邀請三組馬來西亞知名穆斯林YouTuber來臺拍攝宣傳，盼藉由YouTuber的深度走訪及推廣助力，推廣臺北的秘境景點及餐廳住宿資訊，吸引更多馬來西亞穆斯林旅客造訪臺北。

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