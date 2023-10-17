特企／「臺北」登吉隆坡會展中心　推廣穆斯林友善旅遊城市形象

觀傳局介紹，臺北意象廊道主打臺北多樣化的穆斯林友善旅館與餐廳飲食，也以著名的台北101、陽明山海芋、臺北市立兒童新樂園、貓空纜車及幾米月亮公車，推薦給穆斯林親子旅客；另本次文案除置入Undiscovered Taipei，持續強化臺北觀光品牌識別，還加入「歡迎來臺北」的馬來文標語-「SELAMAT DATANG KE TAIPEI」，其中，「SELAMAT」有著祝福及歡迎之意，「DATANG」則為來臨與到來，「SELAMAT DATANG」 常見於主人見到客人表達歡迎之意的第一句話，盼傳遞臺北友善且歡迎所有穆斯林旅客來臺的意象。
觀傳局進一步說，吉隆坡會展中心廊道人潮眾多、涵蓋各年齡層與族群，且為馬來西亞吉隆坡市區內最大型且具指標性的會展中心，盼藉由這次臺北穆斯林友善城市意象的推廣，能將客源拓展至馬來西亞的穆斯林族群。
觀傳局補充，臺灣於2022年獲得新月評等首屆「2022 清真旅遊獎：年度最包容旅遊目的地－非伊斯蘭合作組織 Inclusive Destination of The Year (non-OIC)」獎，亦獲「萬事達卡－新月評等 2022 年全球穆斯林旅遊指數 (GMTI)」 評為「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地(non-OIC destinations)」第2名；而臺北市一向是國際旅客來臺停留的首選城市，今(112)年更首度獲頒「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織 Most Promising Muslim-friendly City Destination of The Year(non-OIC)」，顯見臺北穆斯林友善環境的推動成果備受國際肯定。
觀傳局並說，針對穆斯林市場，除今年8月由市府組團至馬來西亞辦理觀光推廣活動，在「臺北旅遊網」網站也設有穆斯林旅遊指南專區，方便國際穆斯林旅客查閱臺北市清真寺所在位置、連接交通部觀光局穆斯林友善店家及環境列表；而後續也規劃於年底前，邀請三組馬來西亞知名穆斯林YouTuber來臺拍攝宣傳，盼藉由YouTuber的深度走訪及推廣助力，推廣臺北的秘境景點及餐廳住宿資訊，吸引更多馬來西亞穆斯林旅客造訪臺北。
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