亞洲最佳女主廚推新菜！通嘗美國極黑牛與龍蝦 10/19前下訂85折
▲「亞洲最佳女主廚」封號的陳嵐舒旗下「gubami Social」，10月19日~11月12日推出期間限定「法式海陸雙人套餐」，每套5,320元起，即日起-10月19日前預訂享85折，早鳥價4520元就能嚐到龍蝦與美國極黑牛牛排。（圖／記者葉盛耀攝）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-10-17 17:39:13
擁有「亞洲最佳女主廚」封號的陳嵐舒旗下「gubami Social」，因應新光三越週年慶，10月19日至11月12日推出期間限定「法式海陸雙人套餐」，雙人套餐包含海陸雙主餐共7道菜，每套5,320元；10月19日前預訂，享早鳥價4520元，等於最低每人2260元，就能通嘗鮮龍蝦與美國極黑牛排。另外，台北W飯店也有新開的餐酒館，邀請到坐擁25顆米其林星星的主廚奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)進駐，定位為Casual Dining。
此次「法式海陸雙人套餐」相當講究，從麵包就有Le Côte LM 小樂沐佐餐專用的「手作麵包籃」，口感富彈性及嚼勁，有純天然的穀物麥香，配上主廚特製抹醬最是順口噴香。沙拉則是法國傳統風味「尼斯沙拉」，結合台灣在地食材融入半熟有機蛋、小黃洋芋、四季豆、橄欖及獨家配方醃漬的南方鮪魚生，淋上自製油醋醬，鮮美爽口。 套餐中還包含gubami Social必點的人氣菜色，像是「巴斯克蚵仔煎餅」，將台灣小吃幻化成法餐，相當有意思。還有今年度500盤蟬聯獲獎菜品的「松露臭豆腐蝦多士」。難得的是，套餐中一次匯聚雙主餐，像是限量新品「乳酪焗烤龍蝦佐香草口袋餅」，將新鮮波士頓龍蝦加上起司焗烤，吃起來香甜脆嫩，一旁還搭配絲滑綿密的馬鈴薯泥，並佐上以龍蝦高湯煨煮出的精華醬汁，及手作香草口袋餅，不但增添多元吃法，也更豐盛飽足 ▲套餐中的尼斯沙拉用了多種台灣食材，鮮美爽口。（圖／記者葉盛耀攝） ▲將夜市小吃幻化成法餐的「巴斯克蚵仔煎餅」，一旁還有特製辣醬，非常提味。（圖／記者葉盛耀攝） 另一主菜是「美國SRF極黑牛-板腱牛排」，選用美國蛇河農場的極黑和牛板腱，油花豐富飽滿，香煎至三分熟，柔嫩又多汁，佐上自製椒麻橄欖油醬，多層次香氣在唇齒間迸發。套餐最後是「巴黎山胡桃布朗尼」，精選法芙娜巧克力製作，富有胡桃與可可濃烈香氣。 ▲招牌菜「松露臭豆腐蝦多士」的獨特滋味，今年又再度蟬聯獲得500盤的推薦。（圖／記者葉盛耀攝）
gubami Social現也有優惠活動，每週三、週四限定：gS原創雞尾酒、無酒精特調買2送1；每週六、週日限定：經典調酒、法國莊園葡萄酒買2送1。
另外，台北W飯店也有新開的餐酒館，邀請到現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」主廚奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)進駐10樓，他坐擁25顆米其林星肯定，此次直接以原本餐廳品牌Seasons by olivier e.進駐W飯店，定位為休閒餐飲(Casual Dining)，以平易近人的價位，打破大眾對法式料理的刻板印象。單點菜色158元起，另有無菜單料理，每位1988元+10%起，午間另有套餐每位1288+10%元起。 ▲「美國SRF極黑牛-板腱牛排」是選用美國蛇河農場的極黑和牛板腱，有著豐富而細緻的油花，相當軟嫩。（圖／記者葉盛耀攝） ▲台北W飯店邀請到現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」主廚奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)以此餐廳品牌直接進駐10樓，即日起正式開幕。（圖／台北W飯店提供）