金鐘58完整入圍名單／吳宗憲雙料問鼎主持人　3節目全被提名

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綜藝節目獎
《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
大嘻哈時代2
原子少年 ATOM BOYZ
最強綜藝秀
綜藝大熱門
益智及實境節目獎
一字千金 筆武大匯
老少女奇遇記
來吧！營業中
綜藝玩很大
歡迎光臨等你來家1
生活風格節目獎
ila 跟土地學做飯
回到小學那1天
我在工場拍拍手
阿聰現煮時 島的行動客廳
浩克慢遊
自然科學紀實節目獎
天選之島
看不見的Ｖ世界
消失的王者：最後方舟
藝起看海
人文紀實節目獎
南國啟示錄
活力新故鄉
師徒誌
尋miing紀遺
藝術很有事
兒童節目獎
WAWA 哇！
叫我野孩子
悄悄話
超級總動員
節氣x六感實驗室
少年節目獎
kakudan時光機
小O事件簿
青春發言人4
換個爸媽過幾天
動畫節目獎
妖果小學
阿甯咕又闖禍了YA~
樹人大冒險
綜藝節目主持人獎
吳宗憲、Sandy（吳姍儒）《小明星大跟班》
吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）《綜藝大熱門》
沈玉琳、Melody《1點熱吵店》
胡瓜（胡自雄）、吳怡霈、賴慧如《最強綜藝秀》
曾寶儀、LuLu（黃路梓茵）／姐妹們的音樂萬萬歲》
益智及實境節目主持人獎
王仁甫、峮峮（吳函峮）、孫協志、許孟哲、蔡黃汝《飢餓遊戲》
吳宗憲、KID（林柏昇）、謝坤達《綜藝玩很大》
陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧《哈囉！毛小孩》
曾國城《一字千金 筆武大匯》
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文《老少女奇遇記》
生活風格節目主持人獎
王浩一、劉克襄《浩克慢遊》
朱頭皮（朱約信）《唱頌台灣》
李四端《大雲時堂》
高志（松野高志）《台灣好吃驚》
陳信聰《阿聰現煮時 島的行動客廳》
自然科學及人文紀實節目主持人獎
林庭玗《無事 坐巴士》
張耀仁《大港ê台灣》
陳明珠《客家采風─山上優雅》
陳明章、蕭詩偉《聽！台灣在唱歌》
舒夢蘭《消失的王者：最後方舟》
兒童少年節目主持人獎
Lan pao（薛紀綱）《kakudan時光機》
大霈（李霈瑜）、馬大元《換個爸媽過幾天》
王伯源《一樣不一樣》
向日葵（向盛言）《小O事件簿》
鍾欣凌、郭彥均《超級總動員》
節目類導演獎
Tommaso Muzzi多木子《我，存在原住民影像紀錄─Ndaan Mpmaduk入山》
張皓然《公視紀實─獨弦之歌》
齊怡、劉佩怡《公視紀實 勳章》
劉嵩《南國啟示錄》
鐘適芳《客家紀錄片─藝術與人生系列我們在此相遇》
節目類導播獎
丁光慈《上奅台灣歌2.0 經典傳奇》
可樂（吳佩諭）《原子少年 ATOM BOYZ》
宋建忠《姐妹們的音樂萬萬歲》
梁遠毅《公視表演廳─阿婆蘭》
鍾宜瑩《綜藝大熱門》
節目類攝影獎
何明瑞、吳政儒《南國啟示錄》
林郁盛、林佑學、凌柏瑋《師徒誌：歌仔戲》
張皓然《公視紀實─獨弦之歌》
陳一松、陳昱翔、林清華《消失的王者：最後方舟》
陳玉壽、鄭明和《公視紀實 勳章》
體育老師、林悅恩《大嘻哈時代2》
節目類剪輯獎
Tommaso Muzzi多木子《我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山》
李立劭《公視紀實─當飛機飛過》
林郁盛《師徒誌：歌仔戲》
廖鏡文《另一種注目─我討厭我的名字》
鄧慶煜《Hakka Night我的觀點─天生考古家》
謝欣志《叫我野孩子》
節目類聲音設計獎
DJ Point（許志遠）、胡序嵩《公視紀實Maro》
王逸勳、江寶德、何湘鈴、陳渥鈞《節氣x六感實驗室》
李東熙《我，存在原住民影像紀錄─Ndaan Mpmaduk入山》
阿達（江育達）、俐君（陳俐君）、丹耐夫正若、楊庭禎、周震《我們的島 對海告白 : 海之岸》
謝欣志《叫我野孩子》
節目類燈光獎
王河文、張逢文《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋》
吳玉麟、羅林軒、吳承翰《大嘻哈時代2》
李元嶽、陳佳宏、石國輝、毛卜祺、李冠男《藝術很有事》
李元嶽、鐘煜翔、陳伯彥《姐妹們的音樂萬萬歲》
林世浩《36題愛上你》
一般節目類美術設計獎
王喬逸、郭嘉霖、2DOGG（蔡祥煌）《大嘻哈時代2》
吳明昇《巷弄裡的吉光片羽》
李盈萱、曾豪銘、劉淑婷、賴篁霖《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋》
郭又慈、鄭文傑、盧朝勇《基因啟示─解碼與編輯》
黃有傑《妖果小學》
一般節目類節目創新獎
《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
沒事別聽古典樂
回到小學那1天
為你唱情歌 A Song For You
換個爸媽過幾天
最具人氣綜藝節目獎
綜藝玩很大
飢餓遊戲
嗨！營業中
天才衝衝衝
原子少年
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