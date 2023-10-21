金鐘58／戲劇類典禮5大看點！「網內互打」吳慷仁與姚淳耀搶視帝

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今年金鐘獎戲劇類典禮主持人由「金鐘視后」鍾欣凌擔任，她不為典禮特別減重，日前還在記者會上透露，這是戰袍會量身定制，她自虧可能是唯一一個不用瘦身的主持人，雖然接下任務壓力大，但只要努力不要因為壓力變胖就好，也因為壓力大還跑去拜拜了。
蔡昌憲越級打怪 聯手「紅毯學姐」楊小黎主持星光大道
星光大道主持人，由於本屆首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，因此主持人將輪流兩個現場主持，而戲劇類頒獎典禮的星光大道主持人由蔡昌憲與楊小黎，兩人皆認為「說不緊張是騙人的」，而蔡昌憲是第一次主持金鐘獎星光大道，這個任務對他來說壓力很大，他笑說幸好有「紅毯學姐」楊小黎可以依靠。
蔡昌憲舉例主持紅毯就像在打魔王等級的怪，等級不夠越級挑戰，可能很快就掛了，現在他正在努力升等，加上又有這麼會打怪的楊小黎提供火力，一定可以順利完成。楊小黎不忘稱讚蔡昌憲：「他親和又很可愛，所以大家應該都不會拒絕跟他聊天吧。」
彭佳慧獻唱戲劇原創歌曲 范宸菲與劇團向導演致敬
除了主持人外，另外一個看點就是在戲劇類頒獎典禮上的兩段表演，一是「戲劇原創歌曲」，由金曲歌后彭佳慧演唱5首入圍的戲劇原創歌曲，再加上多次入圍金鐘、金曲、金馬的常客陳建騏負責音樂編曲工作，曲風多元，甚至還有嘻哈類型，讓人相當期待。
另一表演主軸為「向導演致敬」，以原創音樂劇的形式呈現導演為全戲靈魂人物的職人生活，透過劇情中與各個幕前幕後的工作人員互動，展現導演在一部戲劇中的辛勞與重要性，該段節目由Sonicues躍演劇團與全方位藝人范宸菲共同演出。
頒獎嘉賓陣容華麗 賴雅妍、劉冠廷、柯佳嬿都來了
戲劇類的頒獎嘉賓則有《人選之人－造浪者》的導演林君陽、演員莊凱勛、賴雅妍、劉冠廷、柯佳嬿、謝瓊煖、温昇豪、謝盈萱等，金獎陣容的華麗卡司，令人期待當天的金鐘盛會。
戲劇類競爭超激烈 「網內互打」誰是贏家？
今年金鐘獎戲劇類競爭非常激烈，出現「網內互打」的狀況，如《模仿犯》吳慷仁與姚淳耀搶視帝；《模仿犯》庹宗華、陳博正，以及《我願意》的楊大正、鄒承恩則是要爭奪男配角寶座。迷你劇集部分，《你的婚姻不是你的婚姻》劉冠廷、藍葦華都叩關迷你視帝；同劇的孫可芳、夏于喬競爭迷你視后；《人選之人－造浪者》卜學亮與戴立忍則是要搶迷你男配；同劇的賴佩霞、蔡亘晏拚奪迷你女配。
10月21日完整播出資訊
第58屆電視金鐘獎戲劇類10月21日下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。