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國3車禍釀4死！監理所赴遊覽車公司查核　公路局說明最新處置　

▲針對國3發生遊覽車與小客車重大車禍，造成4死22傷，交通路公路局台北市區監理所今（22）日上午至遊覽車所屬健全通運公司進行查核，並說明查核結果。（圖／公路局提供）
▲針對國3發生遊覽車與小客車重大車禍，造成4死22傷，交通路公路局台北市區監理所今（22）日上午至遊覽車所屬健全通運公司進行查核，並說明查核結果。（圖／公路局提供）

記者顏真真／台北報導

針對10月21日發生遊覽車與小客車碰撞事故，造成4死22傷，交通路公路局台北市區監理所今（22）日至遊覽車所屬健全通運公司進行查核，由於公司未能提供將事故駕駛列為高風險輔導關懷對象，並進行加強教育訓練與輔導的佐證資料，將依法掣單舉發最高金額新台幣9萬元整，並吊扣事故車輛牌照3個月，未來依警方判定肇事責任調整該公司評鑑等第為不列等，10月每週實地至業者營業處所查核，後續再視改善成效逐步調整為每月實地查核。另也將配合國家運輸安全調查委員會進行事故調查相關作業，如發現健全通運有限公司其他違失，將依規定再進行處罰。

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根據北市監理所說明，雖然經查健全通運公司有每月進行自主檢查，公司內車輛與駕駛員資格皆符合規定，但公司並未能提供將事故陳姓駕駛員超速駕駛違規行為列為高風險輔導關懷對象，進行加強教育訓練與輔導的佐證資料，導致此不幸重大交通事故發生，公司無法規避未善盡管理駕駛人之責。

因此，北市區監理所將依違反公路法第77條及汽車運輸業管理規則第19條未善盡管理責任的規定，掣單舉發最高金額新台幣9萬元整並吊扣事故車輛牌照3個月，未來依警方判定肇事責任調整該公司評鑑等第為不列等，10月每週實地至業者營業處所查核，後續再視改善成效逐步調整為每月實地查核。另北市監理所也將配合國家運輸安全調查委員會進行事故調查相關作業，如發現健全通運有限公司其他違失，將依規定再進行處罰。

公路局並表示，依照道路交通管理處罰條例第61條第1項第4款規定「汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一者，吊銷其駕駛執照：四、違反道路交通安全規則、第33條之管制規則，因而肇事致人死亡。」依同條例第67條第2項「汽車駕駛人……第61條第1項第3款、第4款…吊銷駕駛執照者，3年內不得考領駕駛執照」。

對於健全通運公司KAB-0899號遊覽車與小客車碰撞死傷事故，公路局說，目前國道公路警察局正依法調查釐清責任歸屬，陳姓駕駛人若遭依法開單，將依上述規定吊銷其駕駛執照，且3年內不得再考領。

另外，公路局也提到，今年6月30日後已針對職業駕駛人在高速公路上超速違規行為加強處罰，若發生在高速公路「行車速度超過規定之最高速限或低於規定之最低速限、未保持安全距離、未依規定變換車道」等違規行為，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，普通駕駛人記2點，職業駕駛人駕駛營業車輛則另加記違規點數1點為3點，1年內記滿12點即吊扣駕照2個月。

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