愛護毛小孩 良友盃兒童繪畫比賽結合萬聖節活動 寓美學於生活
一年一度的「良友盃兒童繪畫比賽」今(22)日下午在文化中心假日廣場舉行，主辦單位台南市曾順良之友會及市議員曾之婕服務處，今年以「愛護毛小孩，一起過萬聖節」為主題，融合西洋節慶和教育的意義，現場參與的兒童們作畫妙趣橫生，闖關遊戲笑聲不斷，讓整個活動像是一場嘉年華會。
記者林怡孜/台南報導
台南市議員曾之婕表示，良友盃兒童繪畫比賽今年邁入第18屆，主要是以幼兒園到小學階段的兒童為參加對象，今年繪畫主題是「愛護毛小孩，一起過萬聖節不給糖就搗蛋」，結合即將到來的萬聖節，鼓勵小朋友發揮想像力，將搞怪的萬聖節把寵物擬人化，呈現歡樂的氛圍，寓教於樂希望讓小朋友建立起愛護毛小孩的觀念。
曾之婕說，良友盃兒童繪畫比賽舉辦以來，受到台南市許多學校的肯定，從早期只限居住在東區的國小和幼兒園兒童參加，去年起也開放其他行政區的學童報名，其中不乏有些參加者年年都報名參加，還收藏主辦單位設計的精美小物，相當有心。
今年繪畫比賽自10月初起開放報名，原預定接受300位兒童報名，2天就幾乎額滿，最後追加到460位兒童。今天下午文化中心假日廣場有近千位家長和學童一同到場同樂，完成畫作者即可獲得紀念品一份，比賽結果11月10日將在官網發佈，並寄獎狀給得獎者。曾之婕指出，良友盃兒童繪畫比賽年年深受家長和學童歡迎，將會更用心設計專屬的活動主題和內容，期許能夠達到美學教育在台南深耕。