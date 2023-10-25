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台北捷運「這2站」！捷運助攻豪宅房價鑲金　1坪比同區貴逾30萬元

▲捷運象山站雖為台北捷運末端站，但因身處信義計劃區內，擁黃金身價，豪宅單價更是1坪比同區貴超過30萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲捷運象山站雖為台北捷運末端站，但因身處信義計劃區內，擁黃金身價，豪宅單價更是1坪比同區貴超過30萬元。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

雖然有錢人不一定搭捷運，但豪宅在捷運的助攻下，房價更是鑲金！房仲業者統計，發現全台8捷運站豪宅，房價至少比同行政區行情貴1成，當中又以北捷世貿、象山兩站，指標豪宅平均單價為116.9萬元，比同區86.8萬元單價，每坪貴了30.1萬元，價差最大；價差次之的是捷運板橋站，指標豪宅與同區房價1坪差了13.3萬元，差幅約25%。

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大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，台北市大安森林公園四周及信義計畫區都是黃金地段，豪宅單價百萬起跳，甚至單價可達200萬元，拉高區域身價，而台中市府站、高雄凹子底站與聯合醫院站的豪宅均價約3字頭，房價不到台北市豪宅捷運站的1/3。

▲北、中、南豪宅捷運站房價。（圖／住商不動產提供）
▲北、中、南豪宅捷運站房價。（圖／住商不動產提供）
重點重劃區加捷運，形塑豪宅聚落

郎美囡表示，各都政府為強化市中心的公眾運輸系統，捷運站會設在核心地段，這些豪宅聚落捷運站就位於各都會的主軸路線上，也是各都的開發、建設重點地帶，如台北市世貿站及象山站在信義計畫區、新北市板橋站在新板特區、台中市市府站西側為七期、高雄市凹子底站在農16特區，而聯合醫院站在美術館特區，且這些區域除了機能佳、交通便利外，有些規劃有大片公園綠地，成為建商推豪宅的重要地段，平均房價因此拉高。

四鐵共構加持，板橋站高板橋區13.3萬

新北市板橋站與行政區的價差也不小，板橋站均價每坪65.4萬元，板橋區單價52.1萬元，每坪價差13.3萬元，住商不動產板橋海山加盟店店東王建雄指出，捷運板橋站位在新板特區，新北市政府也在此，當年許多建商推案以豪宅、高級住宅為主，捷運站周邊大樓林立，除了「世界花園橋峰」，還有「謙岳」、「東方明珠」等豪宅社區，且捷運板橋站為四鐵共構，交通便利性高，並有大遠百等商場增加休閒採買的機能，因此捷運站周邊均價比整個行政區高出許多。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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