台北捷運「這2站」！捷運助攻豪宅房價鑲金　1坪比同區貴逾30萬元

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重點重劃區加捷運，形塑豪宅聚落
郎美囡表示，各都政府為強化市中心的公眾運輸系統，捷運站會設在核心地段，這些豪宅聚落捷運站就位於各都會的主軸路線上，也是各都的開發、建設重點地帶，如台北市世貿站及象山站在信義計畫區、新北市板橋站在新板特區、台中市市府站西側為七期、高雄市凹子底站在農16特區，而聯合醫院站在美術館特區，且這些區域除了機能佳、交通便利外，有些規劃有大片公園綠地，成為建商推豪宅的重要地段，平均房價因此拉高。
四鐵共構加持，板橋站高板橋區13.3萬
新北市板橋站與行政區的價差也不小，板橋站均價每坪65.4萬元，板橋區單價52.1萬元，每坪價差13.3萬元，住商不動產板橋海山加盟店店東王建雄指出，捷運板橋站位在新板特區，新北市政府也在此，當年許多建商推案以豪宅、高級住宅為主，捷運站周邊大樓林立，除了「世界花園橋峰」，還有「謙岳」、「東方明珠」等豪宅社區，且捷運板橋站為四鐵共構，交通便利性高，並有大遠百等商場增加休閒採買的機能，因此捷運站周邊均價比整個行政區高出許多。
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