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女大生租套房！「控制魔」爸要求裝監視器　租金+好幾千攻略房東

▲一名年輕房東分享遇到「控制魔」爸爸，因其女兒上大學要租房，提出要求在門口加裝監視器等多項要求，主動把租金「加好幾千」，讓房東折服。（示意圖，非當事商圈／記者徐銘穗攝）
▲一名年輕房東分享遇到「控制魔」爸爸，因其女兒上大學要租房，提出要求在門口加裝監視器等多項要求，主動把租金「加好幾千」，讓房東折服。（示意圖，非當事商圈／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

爸爸對女兒的寵愛，不是外人可以理解的！一名年輕房東分享，出租套房遇到「控制魔」爸爸，因女兒上大學而首次離家租房，無法放心女兒安危，先是提出要房東手機裝監控，加入家族GPS聯防被拒，改要求在門口裝監視器，並提出月租金加價2000元攻略，甚至自費更換全套防螨家具家電用品，讓房東直呼：「投對胎比投對履歷更重要，有爸的孩子像個寶。」

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原PO在Dcard上分享「遇過最狂的爸寶房客」表示，他買了間交通不算便利但環境清幽的套房收租，格局方正、家具應有盡有，只要一卡皮箱就能入住，租金屬中等普通價位。月前遇到這對父女檔來看房，爸爸稱女兒上大學要「體驗生活」，才讓她搬出來租房，但女兒有嚴重過敏，每兩周會請阿姨來打掃，要求提供3組鑰匙。

▲爸爸擔心女兒安危，要求房東在門口加裝監視器。（示意圖／取自photoAC）
▲爸爸擔心女兒安危，要求房東在門口加裝監視器。（示意圖／取自photoAC）
隨後，爸爸又說有在女兒手機裝位置監控，問房東手機能否也裝監控，並加入家族GPS聯防寶貝女兒安危，讓房東驚呼：「租個房怎麼就we are family了，直接入贅還是被包養！」沒想到拒絕後，爸爸改要求在門口裝監視器，還客氣說：「我知道自己要求的比較多，租金可以多一點沒問題。」

當事房東說，因爸爸想早點讓女兒住進來，經協調後，爸爸每月租金多付2000元，讓原租客同意提早搬離。只是，爸爸的寵愛還沒完，要求房東要換床墊，提供空氣清淨機、除濕機、抗菌洗衣機等，因房東不同意而全數自費處理。房東無奈說，雖然覺得這對父女很怪，「但還是屈服於租金可以多收好幾千而租給他們」。

▲爸爸說女兒有嚴重過敏，希望房東能提供空氣清淨機、除濕機等家電及防螨家具，在被房東拒絕後，全部自費處理。（示意圖／HOLA提供）
▲爸爸說女兒有嚴重過敏，希望房東能提供空氣清淨機、除濕機等家電及防螨家具，在被房東拒絕後，全部自費處理。（示意圖／HOLA提供）
貼文引發網友熱烈討論，紛紛留言「這爸爸真的很過度保護了，女兒該不會還需要派丫頭隨身服侍吧，哈哈」、「現在答應入贅還來的及嗎」、「自己加租金真是個好房客，第一次聽說有這種的」、「原來是未來岳父呀，我會好好照顧她的」。也有人認為這位爸爸把自費物品都列得清清楚楚，「以後也可防止退租時的無謂紛爭」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以理解爸爸對女兒上大學離家租屋的擔憂，提出上述總總的要求比一般租客多，有些房東願意配合，但也有怕麻煩的房東寧願選擇單純一點的房客。

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