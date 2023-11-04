女大生租套房！「控制魔」爸要求裝監視器　租金+好幾千攻略房東

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隨後，爸爸又說有在女兒手機裝位置監控，問房東手機能否也裝監控，並加入家族GPS聯防寶貝女兒安危，讓房東驚呼：「租個房怎麼就we are family了，直接入贅還是被包養！」沒想到拒絕後，爸爸改要求在門口裝監視器，還客氣說：「我知道自己要求的比較多，租金可以多一點沒問題。」
當事房東說，因爸爸想早點讓女兒住進來，經協調後，爸爸每月租金多付2000元，讓原租客同意提早搬離。只是，爸爸的寵愛還沒完，要求房東要換床墊，提供空氣清淨機、除濕機、抗菌洗衣機等，因房東不同意而全數自費處理。房東無奈說，雖然覺得這對父女很怪，「但還是屈服於租金可以多收好幾千而租給他們」。
貼文引發網友熱烈討論，紛紛留言「這爸爸真的很過度保護了，女兒該不會還需要派丫頭隨身服侍吧，哈哈」、「現在答應入贅還來的及嗎」、「自己加租金真是個好房客，第一次聽說有這種的」、「原來是未來岳父呀，我會好好照顧她的」。也有人認為這位爸爸把自費物品都列得清清楚楚，「以後也可防止退租時的無謂紛爭」。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以理解爸爸對女兒上大學離家租屋的擔憂，提出上述總總的要求比一般租客多，有些房東願意配合，但也有怕麻煩的房東寧願選擇單純一點的房客。
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