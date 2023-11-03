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「空屋稅」打房效應公開！日本實施5年房價漲10%　空屋激增破千萬

▲台灣房價高漲，課徵「空屋稅」能降低房價嗎？專家指，日本實施空屋稅5年後，房價漲了10%，空屋數量還持續上升，料今年將突破一千萬棟。圖為大阪街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣房價高漲，課徵「空屋稅」能降低房價嗎？專家指，日本實施空屋稅5年後，房價漲了10%，空屋數量還持續上升，料今年將突破一千萬棟。圖為大阪街頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者徐銘穗/綜合報導

國內房價居高不下，為了減輕居住負擔，各界努力提出房市改革方案，其中又以「空屋稅」呼聲最高。馨傳不動產智庫彙整已實施空屋稅的國家如英國、日本、加拿大等3國，發現英國與日本開徵空屋稅後的1至5年，房價漲幅均比開徵前高，日本房價漲了10%，且空屋數量激增，料今年突破千萬；而英國實施空屋稅5年，房價更是漲27.99%，僅加拿大稍有達到抑制效果。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從各國課徵空屋稅前後房價數據來看，空屋稅對於壓抑房價成效似乎不顯著，而加拿大於2022年全國開徵空屋稅後恰好遇上央行「鷹式升息」，但在升息與新稅雙重利空打擊之下，2022年當年新建案房價依然上揚約3.89％。英、加、日等國空屋稅的經驗，是否能夠提供台灣作為借鏡，值得國人省思。

▲課徵空屋稅國家實施前後房價統計。（圖／馨傳不動產智庫提供）
▲課徵空屋稅國家實施前後房價統計。（圖／馨傳不動產智庫提供）
英國較早實施 房價漲勢凶猛

英國於2013年便已實施空屋稅，空置的房屋需繳納全額的市政稅，空置超過兩年則市政稅額外增加50％至150％；由於抑制房價效果差，2019年再增訂空置期2年、5年、10年等不同納稅級距，最高需繳納400％市政稅，但成效依舊不彰。

在英國開徵空屋稅前五年，當時房價正值修正周期，五年累積跌幅約13.76％，而開徵空屋稅後房價反而一路走揚，五年漲幅達約27.99％，幾乎看不到空屋稅的效果。

日本調控失利 空屋數量創高

日本情況也大同小異，日本於2015年實施「空屋對策特別措置法」，但它並非直接性加稅，而是取消空屋固定資產稅的優惠稅率，利用間接加稅方式，期望降低空屋數量。然而，日本空屋數量卻持續上升，2018年成長至約849萬棟，預期今年將突破一千萬棟。

何世昌分析，日本老屋房貸成數頗低，而日人購屋習慣「喜新厭舊」，而且買符合節能條件的新屋還能享受政府補貼，再加上偏鄉人口大量流失，民眾既不願花錢修繕亦不願為此背負重稅，導致偏鄉房屋普遍遭棄置，課徵空屋稅反而使空屋問題惡化。由於英、日空屋稅成效低落，兩國政府都正在研擬更嚴格的2.0版本。

▲陸媒報導，日本鄉村廢棄空屋多，吸引不少外國人瘋買「改建成Airbnb」。（圖／翻攝微博）
▲陸媒報導，日本鄉村廢棄空屋多，吸引不少外國人瘋買「改建成Airbnb」。（圖／翻攝微博）
民眾不願入稅 恐讓政府頭大

較晚開徵空屋稅的是位處北美的加拿大，於2022年元月開始實施；在空屋稅開徵前一年，加拿大全國新屋房價漲幅約11.65％，2022年漲幅萎縮至3.89％，乍看之下似乎有效，但因2022年加拿大央行跟隨美國大幅升息，所以房價漲幅收斂恐非因空屋稅的功勞。

何世昌進一步指出，各國課徵空屋稅的認定標準不一，唯相同的是多以「一年之間閒置六個月」作為課徵標準。空屋稅無法達到政府既定目標原因複雜，除了與空屋難稽查、易規避有關之外，各國空屋的成因不一，但每個政府都未從根源去解決，反而奢求靠一種稅就想治百病，結果肯定會事與願違。至於台灣空屋稅是否該課徵、稅率多少，以及能否達到民眾期望？政府或許該花多點心力詳盡評估。
 

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