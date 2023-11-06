雙11吃雞！拿坡里6塊炸雞桶211元　肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元

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肯德基即日起至11月13日開戰雙11優惠！11月7日至11月9日開放預購「333元超值狂歡組」，11月10日至11月13日於肯德基官網開始販售。優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」實現漢堡自由只要333元，「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」吃得超滿足。
還有香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」。5款下午茶點心組合只要66元，划算個人餐「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」111元起、雙人炸雞桶餐「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」269元。
雙11 PK雙饗卡APP「1111 PK金銀島」隱藏優惠，肯德基「8塊雞桶派對分享餐」能大嗑「8塊炸雞＋1盒原味蛋撻禮盒(6入)＋2份香酥脆薯(大)＋1.25l百事可樂一瓶」3套竟然只要1111元。
📌拿坡里殺紅眼！「6塊炸雞桶」211元 加碼戰斧雞腿「買一送一」
10月底超早佈局雙11戰線的拿坡里再加碼！拿坡里炸雞專賣店即日起至11月16日，3隻雞腿和3塊腿排的「6塊雞腿二重奏」 特價211元（原價330元），下殺64折。
拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月12日，購買「一公斤腿排桶」送小披薩一個，超值價450元（原價709元，下殺64折），而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」；即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。
📌呱呱包11元！雙11頂呱呱「買一送一」 6塊炸雞桶249元
雙11頂呱呱即日起至11月15日，加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」，即可獲得超人氣經典商品「呱呱包11元」優惠兌換券（原價65元），每人限領一張。
活動期間祭出2款「雙11斤呱」限定優惠餐，潮台「6塊炸雞桶」特價249元（原價360元），爽吃「3塊原味炸雞＋3支原味雞腿」；狂掃呱呱包6顆的「呱包一斤餐」特價259元（原價390元）。
11月8日至11月12日加碼3款點心「買一送一」，地瓜薯條(大) x 2份特價60元（原價120元）、甜甜包2顆 x 2份特價35元（原價70元）、呱呱啵啵球4顆（起司2顆＋布朗尼2顆）X2份特價69元（原價138元）。提醒大家，品項不可混搭，每人限購2組。