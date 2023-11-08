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華南銀行砸3.2億現金買北南港分行　1表看北市前3商用不動產熱區

▲華南銀行今年9月以總價3.2億元買下南港軟體園區的「北南港分行」。（圖／Google Map@sepia）
▲華南銀行今年9月以總價3.2億元買下南港軟體園區的「北南港分行」。（圖／Google Map@sepia）

記者徐銘穗/綜合報導

實價揭露，華南銀行今年9月以總價總價3億2089萬元買下「北南港分行」，位於「南港軟體工業園區二期」2樓商辦，含車位共445.49坪，每坪88.9萬元，由租轉買，成為今年商辦總價第4高交易；而大安區忠孝東路四段屋齡已46年的「華新大樓」，「旺旺友聯產物保險」也買下9樓197.86坪辦公室，總價約2億元、每坪105萬。1表看台北2023前3季億元以上的商用不動產交易前3熱區，中山與內湖並列第1。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該商辦為南港軟體園區2期，是政府向台肥徵收土地開發，由經濟部承辦南軟的園區招商和租賃，如今銀行轉租為買，也反映出南軟廠商進駐穩定，後市發展持續看好。

進一步觀察台北市商用型不動產交易狀況發現，7月平均地權修正條例案上路後，目前第三季億元以上的商用不動產交易量為19筆，雖然第三季資料尚未全部登錄，但已經比第二季的17筆還多2筆，估計後續還有更多商辦交易揭露。

▲台北2023前3季億元以上的商用不動產交易前3熱區。（圖／台灣房屋提供）
▲台北2023前3季億元以上的商用不動產交易前3熱區。（圖／台灣房屋提供）
張旭嵐指出，疫後內需市場快速復甦，隨著商業活動熱絡，企業遞延的拓展規畫，例如展店，人事擴編，或是資金布局，在今年加速進行。加上平均地權條例修法後，法人購買住宅採許可制，因此有置產規劃的公司多半轉向商辦或店面等商用不動產，催出買氣。

 而今年前三季商用不動產交易最熱門的行政區，則由中山、內湖區分別有12筆拿下，其中中山區有2筆店面型交易，平均成交單價為180萬元，而商辦則有10筆、平均單價90萬元；至於近年商辦交易崛起的內湖區，因有大內湖科技園區的商用不動產投資需求，成為業者鎖定購入的亮點區域。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，中山區的高價商辦坐落在南京東路、建國北路以及大直重劃區居多，商辦群聚效益且擁有黃金地段，公司設立在此，對於業務開發有較大的助益。

而內湖則大多是內湖科學園區內的廠辦交易，這裡聚落已發展成熟、機能完整，置產投資在此也成為企業的選擇之一，而內湖商用不動產交易也延伸至舊宗路、南京東路六段、新明路，包括星宇航空、台塑總部等知名企業都設立在此，未來可望進一步帶動周邊消費商機。

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