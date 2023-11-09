台中車站旁大飯店「1晚765元」！凌晨3點飄詭聲 AirPods降噪沒用
台中購物節已登場，一路到12月26日，月月抽百萬、隔周抽百萬汽車、壓軸再抽精品好宅，去年創造358億元消費額紀錄。不過卻有一名女網友分享，日前入住台中車站附近某大飯店，平日雙床房1晚只要765元，未料凌晨3點卻不斷聽到樓上傳來拖椅等詭異聲響，戴AirPods開降噪也擋不住，嚇到整晚不敢睡。在地人聞訊喊台中車站附近飯店旅館都不要住，有很多傳說、很陰。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「靈異公社」發文表示，她透過訂房網找到台中車站附近一間飯店雙床房1晚只要765元，因為價格太便宜，她沒有先看過評價就直接下訂，並在本月1日晚上11點入住，不料凌晨卻不斷聽到樓上傳來拖椅聲、沖馬桶聲響等，戴AirPoods開降噪也擋不住，嚇得她整晚不敢睡，打電話給朋友一路聊到清晨5點，才因太累睡著。
貼文引發討論，網友紛紛留言「連抗噪都能聽到那就真的毛」、「太便宜的，都有疑慮」。在地網友也透露，「台中火車站附近太老舊的旅館盡量迴避，因為那一區鬧鬼鬧很兇」、「那間很陰，」有很多傳說。但也有人認為原PO聽見的聲響都是住飯店旅館常聽到的，「也太疑神疑鬼了吧」。
據《樂居網》資料顯示，台中車站生活圈位於台中市東區，近一年成交均價35.92萬／坪，銷售中預售新建案最高開價到56萬／坪，是東區4大生活圈中房價最高的區域。
尤其台中車站以東的生活圈，近年因鐵路高架化，鐵路南側的生活圈發展迅速，其中三井LALAPORT即將落成，區域商圈南側有大魯閣新時代廣場，北側則與一中商圈及中山路商圈重疊，公園綠地有台中公園、台糖湖濱公園，環境相當不錯。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。