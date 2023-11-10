雙11光棍節！全台未婚戶長142萬人　「光棍之都」新竹縣10年增65%

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張旭嵐進一步指出，未婚戶長增幅最高的縣市，多半有強大的新創類產業動能，比如新竹縣有竹科，桃園有龍科、桃科等產業園區發展，苗栗縣有竹科竹南園區，相較中南部多為傳產類職缺，北台灣工作吸引年輕人口進駐，而這些科技新貴，收入高，往往看好產業長期發展，積極購屋置產，因而帶動房市需求，以及遷籍的規劃；再加上高鐵和機捷通車，拉近了台灣一日生活圈的距離，單身人口跨縣市工作，且移居置產的情況也更加明顯。
單身戶長人數最多的縣市，仍以新北市28.1萬人居冠，其次為高雄的19.6萬人，台北也有19.4萬人。
張旭嵐指出，雙北都會區工作機會多，吸引年輕人求職，高雄房價相對親民，就近安身立命還算容易，但台北市單價七字頭，新北市大約半價可成家，不少北漂上班族，選擇「台北工作，新北買房」，因此未婚戶長數量多；而花東或其他較傳統的縣市，通常置產觀念也較保守，除了青年外流狀況嚴重，在地人也多偏向結婚才置產，因此未婚戶長增幅也較緩。
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