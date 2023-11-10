陶朱隱園1戶賣18億元　建築師揭祕：旋轉4.5度！反地心引力代價大

全台中古屋10大熱區出爐！中部以北只剩這3區　千萬以內有房可買

▲全台中古屋10大熱區出爐！中部以北只剩桃園中壢、新北淡水及台中北區，能在千萬以內預算買到房。（圖／永慶房屋提供）
▲全台中古屋10大熱區出爐！中部以北只剩桃園中壢、新北淡水及台中北區，能在千萬以內預算買到房。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

房價愈來愈高！房仲業者據實價登錄資料，統計近1年內全台屋齡5年以上中古屋的10大交易熱區，發現桃園市「中壢區」和「桃園區」直接包辦交易量前2名，新北市則以4個行政區入榜為最多；但如果想用千萬以內預算在全台中古屋10大熱區買房，千萬宅僅剩桃園市「中壢區」、新北市「淡水區」和台中市「北區」這3區可選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園「中壢區」榮登交易冠軍！ 「桃園區」緊追在後
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，目前「中壢區」人口數逾42萬人，僅次於桃園區，是全桃園市第二大人口都會區，再加上區域發展漸趨成熟，又有工業區設置，因此自住剛性需求強勁。近年來也受惠於機場捷運題材發酵，機捷延伸到市區各站陸續完工，促使本區房價明顯上揚。

陳金萍說明，至於第二名的「桃園區」目前人口數逾46萬人，為全國人口第二高的行政區，也是桃園市的政經中心。桃園區內商業發展集中在桃園站前生活圈，近年推案則集中在中路重劃區內。桃園捷運也正有三條路線正在規劃、興建當中，預計於2026年完工。未來再搭配上TPASS通勤月票，讓該區交通更加便利。而極具發展性的前景也使當地房市十分熱絡，吸引許多有自住需求的購屋族群進駐。

▲近1年全台中古屋10大交易熱區。（圖／永慶房屋提供）
▲近1年全台中古屋10大交易熱區。（圖／永慶房屋提供）
千萬宅難尋！ 全台十大熱區中僅剩這3區還有 
這幾年全台房價齊漲，讓千萬內的房屋越來越稀有，觀察近一年全台中古屋十大熱區中僅剩桃園市「中壢區」、新北市「淡水區」和台中市「北區」3區。

陳金萍表示，「淡水區」是前十名中古屋交易熱區中，新北市唯一平均總價還在千萬以內的行政區。該區地處雙北相對邊陲地帶，交通成為當地的一大痛點，再加上維護成本過高、外地的投資客漸漸撤離等因素，使得以自住需求為主的淡水區，當地中古屋平均總價還能有著千萬以內的實惠價格。若能接受通勤時間較久且想買在雙北地區的購屋族群，淡水區是個可考慮的選項之一。

至於台中市發展較早的「北區」，陳金萍分享，「北區」的三大熱門商圈皆發展成熟，生活機能完善又發達，中古屋又有低公設且價格親民等特色，是一個宜居樂活的好地方，對自住族群具有強大的吸引力，也造就了中古屋交易的熱絡。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

高雄「科工館」商圈1新屋抵2中古屋　5大商圈新舊房價差逾50%

1至8月雙北預售屋飆新高！大安區單價衝破170萬　中古屋也破百萬

信用卡都是陷阱！工作7年從不辦卡　貸款買房怕被拒：專家1招破解

買房愈來愈多浴廁沒開窗！他曝2大缺點　內行一招解決：根本沒差

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞