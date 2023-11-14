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台灣人買房最愛樓層公開！較3年前下修10樓　愈買愈低背後有洋蔥

▲據內政部不動產資訊平台統計，台灣人今年購屋主力樓層落在4~5樓，較3年前主力樓層11~15樓下修10層樓。（圖／記者徐銘穗攝）
▲據內政部不動產資訊平台統計，台灣人今年購屋主力樓層落在4~5樓，較3年前主力樓層11~15樓下修10層樓。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

不少人買房首重樓層，偏愛頂樓或次頂樓景觀宅！不過據內政部不動產資訊平台統計發現，台灣人今年平均購屋樓層為8.2樓，購屋主力樓層落在4~5樓，較3年前主力樓層11~15樓下修10層。專家揭現實原因是樓層愈高房價愈貴，而今年房市自用剛需當道，故購買價格實惠親民的中低樓層比例增加。

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樓層各有優劣，買方價格取勝
今年購屋各樓層占比，5層以下總共占50.20%，買方購買住宅挑選低樓層者占多數，對比三年前6樓以上總共占55.45%，反而是中高樓層的交易比例高，此外，16層以上的比例今年明顯減少，三年前比例有13.92%，今年下降至10.92%。

▲全國住宅交易樓層統計。（圖／住商不動產提供）
▲全國住宅交易樓層統計。（圖／住商不動產提供）
大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，每棟大樓各樓層價差不一，有些社區每層一坪差千元，像「西華富邦」有景觀的豪宅，4樓成交單價約每坪140萬元，39樓單坪可到290萬元，高樓層跟低樓層單坪價差超過百萬元。

然而各樓層各有好壞，郎美囡指出，高樓層視野佳、隱密性高，頂樓戶沒有鄰居干擾，通常是最貴的一層，但高樓層總價門檻高，有需要擔心停電或電梯維修的問題，而低樓層的優缺點跟高樓層相反，2~3樓直接行走樓梯負擔不會太大，至於中樓層是中庸的選擇，若周邊房屋低矮，中樓層能有高樓層的優勢，房價也不似高樓層貴，是最容易銷售的樓層。

另外統計各縣市平均購屋樓層，新北市及高雄市的平均購屋樓層在10層以上，高雄市有高達32.78%的購屋集中在11-15層，桃園市雖然平均購屋樓層不到10層，但11-15層的比例有33.06%，新北市4-5層的比例有37.04%，主力在低樓層，但16層以上比例18.63%，是全台超高樓層占比最高的縣市。

▲2023各縣市住宅交易樓層平均TOP 10。（圖／住商不動產提供）
▲2023各縣市住宅交易樓層平均TOP 10。（圖／住商不動產提供）
郎美囡指出，新北市及高雄市近幾年重劃區的大樓推案多，並有眾多換屋人口，其次，新北市房價低於台北市，相較之下新北市高價位的物件更容易出售，而高雄市這幾年半導體廊帶拉動高端買盤，有助於高樓層的銷售率。

剛性自用撐場，公寓華廈實惠
住商不動產研究室執行總監徐佳馨表示，今年自用買方撐場，總價帶是關鍵，相較於大樓總價高、公設比也高，總樓層數低但實際使用坪數高的中古華廈及公寓顯得更實惠，這也可能是平均購屋樓層向下移動的原因。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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