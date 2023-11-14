日本這餐廳「50年不漲還降價」推爆 台灣有21家：比學生餐廳便宜
物價高漲的年代，台灣庶民小吃雞排一片都漲破100元。YouTuber「叉雞」卻分享，日本平價義大利餐廳「薩莉亞」靠降價70%起死回生，且創立50年來堅持「便宜且絕不漲價」的原則，在亞洲擁有超過1500家分店，台灣也有21家，大讚：「正義的化身！」台灣薩莉亞前員工也跳出來護航：「薩莉亞的食材真的不是開玩笑的好！」
記者徐銘穗/綜合報導
YouTuber「叉雞」先前因Toyz辦《拳下》拳擊賽，接下拳擊YouTuber尼克星戰帖而受到台灣粉絲respect。「叉雞」日前在YouTUbe頻道分享「開業50年價格不漲反跌，就算難吃你也不忍罵它！」，指出日本平價義大利連鎖餐廳「薩莉亞」（Saizeriya）開業以來幾乎不漲價，人氣餐點起司肉醬焗飯還曾在1999年從480日元降到299日元，粉絲擔心薩莉亞不賺錢，哀求他們漲價。
「叉雞」指出，現年77歲的薩莉亞創辦人正垣泰彥成功3關鍵就是便宜、便宜、便宜。台灣網友在PTT分享「叉雞」影片，發現台灣也有佛心企業薩莉亞，一看菜單驚呼：「什麼？義大利麵79！」驚呼比學生餐廳還要便宜，決定要衝去消費。
貼文引發正反兩極討論，一派認為薩莉亞確實物超所值，「看菜單那種價格，只要吃不死人都該值五星好評了」、「這家真的算便宜，第一次吃嚇一跳，份量不到非常多，但一個女生可以吃得飽，推佛卡夏麵包」、「沒錢帶女生吃薩利亞女生也不會嫌」。
另一派則認為「薩莉亞日本很便宜，台灣的還比日本貴勒」、「人力成本壓到極致的餐廳」、「不好吃，去一次就不想再去」、「台灣把一些便宜好吃的餐點都取消了，變相漲價，焗烤也很水，鐵盤類還可以」。
不過，也有曾在薩莉亞打工多年的PT在YouTube影片留言區分享說，「薩莉亞的食材真的不是開玩笑的好，基本上全部原型食材都有嚴格標準，包裝食材也都是有品牌的」、「東西就是普通，但不會難吃啦，而且薪水也不錯，當然因為客流量很累，但沒有被壓榨過｣。