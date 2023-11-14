阿伯騎Gogoro沒電了！充電站「拔出中獎電池」　車主愣：人品爆發

日本這餐廳「50年不漲還降價」推爆　台灣有21家：比學生餐廳便宜

▲YouTuber「叉雞」指日本餐廳薩莉亞「50年不漲價還降價」超佛心，台灣網友比價發現竟比學生餐廳還便宜。（圖／薩莉亞Google評價）
▲YouTuber「叉雞」指日本餐廳薩莉亞「50年不漲價還降價」超佛心，台灣網友比價發現竟比學生餐廳還便宜。（圖／薩莉亞Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

物價高漲的年代，台灣庶民小吃雞排一片都漲破100元。YouTuber「叉雞」卻分享，日本平價義大利餐廳「薩莉亞」靠降價70%起死回生，且創立50年來堅持「便宜且絕不漲價」的原則，在亞洲擁有超過1500家分店，台灣也有21家，大讚：「正義的化身！」台灣薩莉亞前員工也跳出來護航：「薩莉亞的食材真的不是開玩笑的好！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTuber「叉雞」先前因Toyz辦《拳下》拳擊賽，接下拳擊YouTuber尼克星戰帖而受到台灣粉絲respect。「叉雞」日前在YouTUbe頻道分享「開業50年價格不漲反跌，就算難吃你也不忍罵它！」，指出日本平價義大利連鎖餐廳「薩莉亞」（Saizeriya）開業以來幾乎不漲價，人氣餐點起司肉醬焗飯還曾在1999年從480日元降到299日元，粉絲擔心薩莉亞不賺錢，哀求他們漲價。

▲日本餐廳薩莉亞賣義式料理為主，其單品售價通常落在70元至150元以內，又是以餐廳規格經營，不少人認為CP值非常高。（圖/薩莉亞Google評價）
▲日本餐廳薩莉亞賣義式料理為主，其單品售價通常落在70元至150元以內，又是以餐廳規格經營，不少人認為CP值非常高。（圖／薩莉亞Google評價）
「叉雞」指出，現年77歲的薩莉亞創辦人正垣泰彥成功3關鍵就是便宜、便宜、便宜。台灣網友在PTT分享「叉雞」影片，發現台灣也有佛心企業薩莉亞，一看菜單驚呼：「什麼？義大利麵79！」驚呼比學生餐廳還要便宜，決定要衝去消費。

貼文引發正反兩極討論，一派認為薩莉亞確實物超所值，「看菜單那種價格，只要吃不死人都該值五星好評了」、「這家真的算便宜，第一次吃嚇一跳，份量不到非常多，但一個女生可以吃得飽，推佛卡夏麵包」、「沒錢帶女生吃薩利亞女生也不會嫌」。

另一派則認為「薩莉亞日本很便宜，台灣的還比日本貴勒」、「人力成本壓到極致的餐廳」、「不好吃，去一次就不想再去」、「台灣把一些便宜好吃的餐點都取消了，變相漲價，焗烤也很水，鐵盤類還可以」。

不過，也有曾在薩莉亞打工多年的PT在YouTube影片留言區分享說，「薩莉亞的食材真的不是開玩笑的好，基本上全部原型食材都有嚴格標準，包裝食材也都是有品牌的」、「東西就是普通，但不會難吃啦，而且薪水也不錯，當然因為客流量很累，但沒有被壓榨過｣。


日本薩莉亞沙拉「驚見活青蛙」！顧客當場傻眼　業者發聲道歉謝罪

Netflix又喊漲價了！官方寄信通知用戶　12月「最新3方案」一次看

寶可夢「3D豪華球」悠遊卡明預購　漲價100元！售價、通路一次看

年底裝潢修繕漲價20%！「這4類」師傅最難請　工期拖長3個月

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞