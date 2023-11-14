特企／新北三民高中青年城市論壇　擁抱AI浪潮啟動創業思維

此次論壇邀請主導文創CEO江秉承、1111人力銀行職涯發展顧問陳坤平、正在娛樂創辦人謝和樺、EcomPlus視覺行銷創意總監遲韻庭、AI新創行銷經理吳依庭、未來巢科技產品設計師鄧奕廷、Podcast學霸電力公司主持人劉昱麟、浩大甲蟲創辦人朱浩宇等超過十位業界重量級講員及年輕創業家輪番上陣，鼓勵學生跨界不設限，勇敢抓住科技趨勢，培育創業思維，探索未來更多可能。
除了台上精彩分享，為鼓勵學生做中學，此次論壇也以多元工作坊形式幫助孩子實戰作業 ，從 ChatGPT、AI簡報、AI影片到AI主播，透過多元AI工具的學習，鼓勵學生從生活中觀察趨勢、發現需要，並藉由借助科技力量，幫助自己成為新世代人才。另外，除了實作還不夠，論壇規劃近十五個主題館，其中「AI輪狀機器人」主題館，現場開放學生體驗新科技帶來的魅力和創新教育。AI輪狀機器人主題館源自於三民高中新科技加速器計畫，為校園打造新科技專業學習教室，過去透過選手培訓也於多項競賽中取得亮眼成績。此次透過主題館展現吸引許多學生目光，並熱烈參與互動體驗機器人射擊對抗，期許未來透過新科技幫助學生跨學制體驗科技教育。
兩天活動近百位同學正面評價，大傳社社長李汶玲表示：「在論壇上見識到很多未接觸的科技趨勢，幫助我打開視野，模擬創業也讓我在口語表達上有突破，學習如何匯報與表達想法。」郭譯翔同學說：「這個活動讓我懂了很多AI的東西與未來生涯的發展，如果明年還有機會我會再次參加」林世璿同學分享：「我學習到如何運用AI 幫助我統整想法並做出實際方案，也訓練我提問的能力，如何提出快又精準的提示詞。這個活動也給了我勇氣將自己心中的想法說出來，並能努力追隨自己的未來！」
三民高中彭盛佐校長感謝教育局提供豐富的資源，今年特別結合「新北市圓夢D-Maker計畫」，幫助孩子們探索未來、爭取實踐夢想基金。也謝謝青年共創發展協會與諸多業界講師，願意無私分享專業趨勢與自身經歷，幫助學生打開視野。未來也期待持續透過不同的教育環境，培育科技人才永續發展！青年共創發展協會代表唐寧表示協會長期與校方合作，透過論壇、課程等規劃，幫助學生在五新領域中探索，並且鼓勵同學在學生時期就能裝備自己、勇敢嘗試，未來協會也將持續透過五新課程培育學生成為青年行動家，落實心中夢想！
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