《X戰警》萬磁王變身火爆教練！打造奇蹟帶隊勇闖世界盃

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麥可詮釋的就是帶領美屬薩摩亞打進世界盃的教練，不過他最開始的任務是教會這些球員如何踢進一球，只是這個教頭脾氣極差，還有酗酒問題，他被美國球隊解僱後，被迫來到了薩摩亞，但他忙著每天發脾氣、侮辱球員，甚至不想教他們基本隊型，直到他深入當地生活，並了解球員的真實本性，才知道一個團結的球隊，是與愛、接納和決心共存，無形中也拯救了自己。
一生氣就摔椅子、踼東西的粗魯教練，對一向文質彬彬的麥可來說是一大挑戰，但他決定不跟真正的湯瑪斯隆根見面，完全靠自己的體會詮釋：「我可以理解隆根的心情，他根本不想去那個小島，他認為自己凌駕於這份工作之上，深信自己的專業知識會浪費在島民身上，而他和球員就是這樣開始的」，經過一連串不信任的訓練後，隆根幾乎放棄，直到第三性球員賈伊亞幫他找回老球員，她讓教頭敞開心胸，開始重拾對球隊的信心。
導演塔伊加維迪提表示，當初他找麥可演出時，完全沒有考慮他會不會踢足球，卻對他演出實力深信不疑：「我們有著非常相似的感性和幽默感，每天都在討論不同的想法，就像我們一起踏上一段旅程一樣，如今我在他身上找到了真正的兄弟，我們也成為非常好的朋友。」而在片中扮演隆根妻子的伊麗莎白摩斯，則對麥可與角色的契合度深具信心：「麥可就像變色龍一樣，他完全融入了角色之中。」
美國影評盛讚麥可法斯賓達的表演是「堪稱完美」，還表示他為這個原本應該是魯蛇的角色增添了脆弱、魅力和力量，並透過與其他豐富多彩的演員完美融合，重新定義了這個故事。麥可則搞笑說：「我只想說我在電影裡詮釋的湯瑪斯隆根並不是現實中的湯瑪斯隆根，我要再三強調這點，因為我不想他來找我！」《下一球，勝利》11月24日全台上映。
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