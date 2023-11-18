「阿榮」挑戰「安妮」！北榮推全新急救訓練模組

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北榮教學部主任楊盈盈說明，目前急救訓練所使用的「安妮」，單價高、重量重，電極貼片耗材成本有相當高，且訓練後需以紙本為學員評分，再逐筆鍵入，相當耗時費力，北榮依此開發新一代急救訓練模組「Arong（阿榮）」，具有重量輕、尺寸適中、好收納，直覺式操作，簡單方便等特點。
此外，楊盈盈表示，「阿榮」可自動紀錄並分析學員練習情形，不受地域限制的反覆練習，提供醫事人員及一般民眾更便利、更有效的急救訓練。未來期能推廣至全國醫療院所甚至全國民眾，減少因缺乏急救知識導致的病情延誤或喪失生命的情形發生，達到自救救人的目標。
「Arong（阿榮）急救訓練模組」教材工具說明如下：
1. 壓胸訓練器(Arong)：輕巧、可收折，重量小於2.5公斤，可模擬病人上胸段，偵測學員是否拍打病人雙肩、按壓於二乳頭中間位置及按壓的深度。
2. 基本救命術（BLS）APP：透過藍芽接收與紀錄所偵測到的訊號，搭配AIoT智慧物聯網，紀錄學員進行練習情形並加以分析，如壓胸深度、速度的偵測及語音偵測等，亦可模擬AED訓練器，同時具有訓練及測驗兩種模式。
3. 高級心臟救護術（ACLS）APP：類似多人線上遊戲，包含Leader、壓胸、給氣、電擊與給藥五種身份，以個人手機登入，不受地域限制，可遠端進行訓練及複習，建立團隊默契，提升訓練效率。