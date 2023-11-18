《禹英禑》朴恩斌在台灣百貨公司賣補品！穿的超紅 一眼就能認出
2022年底隨著新冠肺炎的解禁，各國產業重啟出發，「造星王國」南韓藝人也是極力往外跑，飛來飛去當空中飛人見各地粉絲，彌補3年來只能透過視訊、網路新聞解相思的「遠距離」遺憾，有的甚至把台灣當廚房跑，一年就來好幾次；只是過了3年無法與人面對面，藝人營業模式也有所改變，主辦單位處事風格似乎也因此產生分歧與代溝，除了「國民妹妹」金所炫日前來台，國外承辦方規矩一堆還推人；近期憑藉《非常律師禹英禑》、《無人島的Diva》等劇知名度大漲的朴恩斌，今（18）日來台出席代言的補品活動，不知是韓方還是品牌方的關係，限制也是一大堆。
記者陳雅蘭／台北報導
朴恩斌4歲就出道，她從小就對當演員抱有憧憬，也期許自己努力不懈，有朝一日一定可以拿下大獎，今年她終於做到，以主演的《非常律師禹英禑》天才禹英禑角色，抱走第59屆《百想藝術大賞》最佳女主角殊榮，當時台上的朴恩斌哭到無法自己，場面動容；近期，她推出的新作品《無人島的Diva》，在Netflix也大獲好評，好歌喉驚豔眾人。
成名的朴恩斌，今天在天母出席代言的產品記者會，她穿上亮眼的紅色長褲、白色上衣現身，見到在場的百名粉絲，朴恩斌親民的打招呼致意，整場活動她只露臉11分鐘離場，令粉絲直呼好可惜。
事實上，朴恩斌來台消息早已公開，但公關公司事前頻頻謝絕媒體，更表示只邀請電視台拍攝，活動前也數次打預防針「沒有訪問」、只會接受拍照10分鐘，今則直接臨時改變主意，拒絕攝影入場，據悉能參與的媒體與拍攝，包含下業配的單位。
代言若有各種形式的曝光，商品才能讓更多人知道，不論是藝人、產品、品牌還是媒體，應能造成雙贏局面，由此可見藝人再親民，遇上作風不同的單位，媒體也只好接受遊戲規則，減少有價值的新聞露出。
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