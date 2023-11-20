騎Gogoro換電池他臉綠了！「彈出2顆命中注定」　車主認這點可惜

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由於一代電池是從2015年Gogoro問世的時候就開始啟用，因此近日開始出現電池老舊問題，就如同iPhone電池健康度一樣，這種一代電池很多的蓄電量並不足，許多車主常常換到一代電池插入車體之後發現，常常有不滿電的情況出現，或者雖然滿電但是續航力卻不如其他代電池，明顯必須要汰換，對於大家都繳一樣電池月租費的情況下，讓不少車主苦不堪言。
貼文曝光後，不少Gogoro車主出面回應「看到一代就知道很快就要換電池了」、「光是拿到二代就覺得糟了，一代更是.....」、「Gogoro很好騎，就是這個電池不改進很可惜」、「拿到一二代我都再換一次，如果還是一樣就認了」、「希望第一代電池趕快回收回去做其他用途」、「昨天換了3次都是一樣一代的，沒辦法只好拿走」、「1、2代早該淘汰了，續航力真的太差，問題一大堆」。
事實上，由於Gogoro在全台的充電站非常多，實際上更換電池代數肯定沒有辦法一次換齊，得進行慢慢汰換，而Gogoro現在市面上品質最好的的充電電池是第三代的「Gogoro Network」，在市面流通電池數量也已達54.9%，只不過剩餘的一代、二代電池在近日被嫌棄續航低、影響加速等等情況，Gogoro恐怕得加快汰換電池的速度，來留住車主的心。
至於有不少車主也好奇Gogoro的電池應該要怎麼分辨是第一代、第二代還是第三代，《NOWnews》也曾經整理過三代電池的外觀差異以及性能，提供給Gogoro車主參考：
第一代電池：是在2015年Gogoro誕生之後就開始使用，目前市面上還是有流通，不過因為使用較久緣故，電池續航力較差，目前Gogoro已經開始實施汰換這些第一批電池，第一代電池的最大特色就是把手是gogoro印刷體字樣，電池外殼印有「with Panasonic Cells」字樣。
第二代電池：第二代電池是現在市面上最多的電池，一般車主比較常常換到，續航力跟第一代差異並不大，第二代提把是凹刻字體，電池外殼則是新增橡膠邊條。
第三代電池：第三代電池是從2019年開始使用，電池的容量相對一代跟二代有所增加，除了重量明顯增加之外，電池外殼從gogoro改為gogoro network，目前第三代電池還在增加中，市面覆蓋率54.9%。