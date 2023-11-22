最強博物館不是故宮！冠軍洗牌「776萬人造訪」　台灣人改逛這間

獨／遠雄海洋公園「美人魚」漲價！業者證實：明年起3歲以上收費

▲花蓮遠雄海洋公園「美人魚」實境表演要漲價了！不再是一票玩到底、買門票就能免費預約的體驗，業者證實明年起3歲以上收費，已在官網預告票價說明一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲花蓮遠雄海洋公園「美人魚」實境表演要漲價了！不再是一票玩到底、買門票就能免費預約的體驗，業者證實明年起3歲以上收費，已在官網預告票價說明一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

花蓮遠雄海洋公園美人魚」實境表演要漲價了！不再是一票玩到底、買門票就能免費預約的體驗，《NOWnews今日新聞》記者求證官方，業者證實明年起3歲以上收費，票價定價為幼童100元、7歲以上一般票150元，將搭配促銷價格，已同步在官網預告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
花蓮遠雄海洋公園的「美人魚」表演，有全台唯一「男人魚」相當吸睛，浪漫唯美的真人實境秀爆紅，好評不斷。與海豚、水獺等動物同為園內最火紅的人氣明星。沒想到過去一票玩到底、買門票就能免費預約的體驗，要漲價了！

▲遠雄海洋公園美人魚秀成為一大亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲花蓮遠雄海洋公園的「美人魚」有人魚王子，全台爆紅。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》記者發現，花蓮遠雄海洋公園已在「遊園票券」區，悄悄貼上「票價說明」預告。表示美人魚劇場將於2024年1月1日(含)起，採取「付費預約制」，說明「為提供更好的節目，整體節目將升級調整，同時維持表演期間劇場觀賞品質，以期提高整體觀眾觀賞品質」。

📌一次整理「票價說明」：
1. 一般票：7歲以上(含)，促銷價100元（定價150元）
2. 幼童票：3～6歲以上，促銷價50元（定價100元）
3. 免費入場：3歲以下或身高未滿100公分

對此，記者求證花蓮遠雄海洋公園官方，業者證實「為提供遊客更好的觀賞品質，將改版升級表演內容，針對硬體上的燈光、音響也同步升級，讓遊客有沉浸式體驗」。換言之，明年1月1日起，3歲以上的幼童除了門票、還將額外付費，才能觀賞「美人魚」表演。

▲花蓮遠雄海洋公園官網「遊園票券」，已貼出「美人魚劇場票價說明」。（圖／翻攝自遠雄海洋公園官網）
▲花蓮遠雄海洋公園官網「遊園票券」，已貼出「美人魚劇場票價說明」。（圖／翻攝自遠雄海洋公園官網）
遠雄海洋公園美人魚堪稱「預約困難」表演之一，採線上預約制，每日15:00開放預約4天後之場次，但只要註冊成為遠雄官網會員，就能按照表演時間、預約0元入場券；熱門暑假熱門期間還會加開場次，方便民眾爭睹。

而現行一票玩到底的遠雄海洋公園「美人魚」實境表演，只到今年12月31日還能免費觀賞；明年2024年1月1日起，「美人魚劇場」將延續預約機制，再加上付費票價，才能在表演前取得「入場QR Code」，現場開演前15分鐘，憑票（QR Code）報到並入場欣賞。


獨／遠雄海洋公園「美人魚」難預約！明年起要收費　票價一次整理

遠雄唯一男人魚爆紅！表演電到海牛：不只亂入還緊貼抱住

遠雄悅來大飯店改裝開箱！帳篷房玩瘋　房內有星空電影院

台灣最強遊樂園換人了！冠軍「單月63萬人」造訪　劍湖山僅排第6

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞