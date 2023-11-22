獨／遠雄海洋公園「美人魚」漲價！業者證實：明年起3歲以上收費

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《NOWnews今日新聞》記者發現，花蓮遠雄海洋公園已在「遊園票券」區，悄悄貼上「票價說明」預告。表示美人魚劇場將於2024年1月1日(含)起，採取「付費預約制」，說明「為提供更好的節目，整體節目將升級調整，同時維持表演期間劇場觀賞品質，以期提高整體觀眾觀賞品質」。
📌一次整理「票價說明」：
1. 一般票：7歲以上(含)，促銷價100元（定價150元）
2. 幼童票：3～6歲以上，促銷價50元（定價100元）
3. 免費入場：3歲以下或身高未滿100公分
對此，記者求證花蓮遠雄海洋公園官方，業者證實「為提供遊客更好的觀賞品質，將改版升級表演內容，針對硬體上的燈光、音響也同步升級，讓遊客有沉浸式體驗」。換言之，明年1月1日起，3歲以上的幼童除了門票、還將額外付費，才能觀賞「美人魚」表演。
遠雄海洋公園美人魚堪稱「預約困難」表演之一，採線上預約制，每日15:00開放預約4天後之場次，但只要註冊成為遠雄官網會員，就能按照表演時間、預約0元入場券；熱門暑假熱門期間還會加開場次，方便民眾爭睹。
而現行一票玩到底的遠雄海洋公園「美人魚」實境表演，只到今年12月31日還能免費觀賞；明年2024年1月1日起，「美人魚劇場」將延續預約機制，再加上付費票價，才能在表演前取得「入場QR Code」，現場開演前15分鐘，憑票（QR Code）報到並入場欣賞。