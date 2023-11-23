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青埔血淚8大奇觀「工作比中頭獎少」　他喊：A7絕對是雙北人首選

▲中壢青埔因高鐵等生活機能趨完善，買氣熱絡，網友分享實地住青埔1年觀察到的「8大奇觀」，工作機會比中頭獎機會還少。（圖／台灣房屋提供）
▲中壢青埔因高鐵等生活機能趨完善，買氣熱絡，網友分享實地住青埔1年觀察到的「8大奇觀」，工作機會比中頭獎機會還少。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園市中壢「青埔特區」因高鐵等生活機能趨完善，房價買氣熱絡，近年成交單價已站穩4字頭，來到45.84萬元1坪。不過，一名網友分享實地住青埔1年觀察到的「8大奇觀」，包含「工作機會比中頭獎機會還少」、「道路坑洞比臉部坑洞還多」等，不少青埔在地人含淚認同，嘆太真實，龜山人則趁機推薦：「A7絕對是雙北人首選！」

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原PO上月中在PTT房產版發文「青埔畢業後發現八大奇觀」，分享他入住1年發現青埔獨有8大奇觀，感嘆：「青埔根本是打工仔宿舍區，純睡覺很適合。」以下為青埔8大奇觀：

工作機會 比 頭彩機會還少
教育資源 比 薪資成長還少
路邊停車 比 人行道停車少
紅燈時間 比 開車時間還多
道路坑洞 比 臉部坑洞還多
寵物醫院 比 人類醫院還多
房仲店面 比 街邊小吃還多
外地時間 比 青埔待時間多

▲TPASS通勤月票今年7月上路，為通勤族節省不少交通開銷。（圖／記者許若茵攝）
▲TPASS通勤月票今年7月上路，為通勤族節省不少交通開銷。（圖／記者許若茵攝）
青埔奇觀貼文在網路持續引發討論，日前仍有不少網友表示認同，青埔在地人認同說：「符合兩個奇觀！」分享因工作機會比頭彩少，而往台北通勤，雖然北北基桃TPASS通勤月票今年7月上路，直言：「高鐵桃園到台北月票約4500元、TPASS北北基桃月票1200元，每月通勤台北成本3.75倍。」

網友感嘆，若不需頻繁通勤台北，或是本身就在中壢周邊工作，「青埔絕對適合你。」青埔往返台北通勤成本引發討論，不少住龜山網友則趁機推銷：「A7絕對是雙北人的首選，便宜又大碗！」而「A7站重劃區」近1年成交均價為32.95萬元1坪，較去年上漲了7.19%。

▲機捷A7站被認為是「雙北人首選」，近1年成交均價為32.95萬元1坪，未來看好。（圖／NOWnews資料照片）
▲機捷A7站被認為是「雙北人首選」，近1年成交均價為32.95萬元1坪，未來看好。（圖／NOWnews資料照片）
然而，青埔2019到2022年開工量爆發，賣壓料在2024開始反應，若無大量房貸違約率，青埔相較其他區域來說，仍有支撐力道。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，青埔特區近年機能成熟，對自住客的吸引力愈來愈大，青埔房價也從2016年出現明顯漲勢，預售屋一路從每坪25萬元衝破4字頭，預售案「威均青塘園」去年10月次頂樓、24樓戶交易，單價63.8萬元，刷新青埔最高單價紀錄，也是桃園市最高。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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