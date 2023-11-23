青埔血淚8大奇觀「工作比中頭獎少」　他喊：A7絕對是雙北人首選

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工作機會 比 頭彩機會還少
教育資源 比 薪資成長還少
路邊停車 比 人行道停車少
紅燈時間 比 開車時間還多
道路坑洞 比 臉部坑洞還多
寵物醫院 比 人類醫院還多
房仲店面 比 街邊小吃還多
外地時間 比 青埔待時間多
青埔奇觀貼文在網路持續引發討論，日前仍有不少網友表示認同，青埔在地人認同說：「符合兩個奇觀！」分享因工作機會比頭彩少，而往台北通勤，雖然北北基桃TPASS通勤月票今年7月上路，直言：「高鐵桃園到台北月票約4500元、TPASS北北基桃月票1200元，每月通勤台北成本3.75倍。」
網友感嘆，若不需頻繁通勤台北，或是本身就在中壢周邊工作，「青埔絕對適合你。」青埔往返台北通勤成本引發討論，不少住龜山網友則趁機推銷：「A7絕對是雙北人的首選，便宜又大碗！」而「A7站重劃區」近1年成交均價為32.95萬元1坪，較去年上漲了7.19%。
然而，青埔2019到2022年開工量爆發，賣壓料在2024開始反應，若無大量房貸違約率，青埔相較其他區域來說，仍有支撐力道。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，青埔特區近年機能成熟，對自住客的吸引力愈來愈大，青埔房價也從2016年出現明顯漲勢，預售屋一路從每坪25萬元衝破4字頭，預售案「威均青塘園」去年10月次頂樓、24樓戶交易，單價63.8萬元，刷新青埔最高單價紀錄，也是桃園市最高。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。