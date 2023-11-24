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亞錦賽台北大巨蛋門票明開賣！全台灣6巨蛋　這顆房價5年漲破80%

▲亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋開打，門票明（25）全面開賣。房仲業者盤點全台6巨蛋，發現竹北巨蛋周遭房價5年漲破80%。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋開打，門票明（25）全面開賣。房仲業者盤點全台6巨蛋，發現竹北巨蛋周遭房價5年漲破80%。（圖／記者葉政勳攝）

記者徐銘穗/綜合報導

亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋正式開打，門票也將在明（25）天開賣，巨蛋場館是否能帶來人潮和房市錢潮？房仲業者據實價登錄資料，統計全台六大巨蛋近五年周邊房價漲幅，發現「竹北巨蛋」近5年周邊房價漲破80%居冠，近來頻辦大咖演唱會的「高雄巨蛋」居次。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，巨蛋場館的容留人數多，活動規模大，常讓人對周遭的居住安寧，以及散場時的交通產生疑慮；但巨蛋也具有三大利多，帶動房價向上發展。第一，「公建題材多」，作為大型活動場館，周邊會闢建聯外道路、大眾接駁等交通配套以利疏散，且巨蛋場館多半採綜合體育園區規劃，鄰近規劃運動中心、田徑場等設施，大幅提升休閒機能，頗吸引家庭型的購屋族群。

第二，「展演商機多」，巨蛋多半結合體育場館，和大型展會場地，吸納豐沛的展演商機，也帶動周邊商圈發展。第三，「企業投資多」，巨蛋挾帶的展演商機，有利吸引企業投資，竹北巨蛋就曾有企業買下冠名權，部分巨蛋園區規劃時，就融入商場開發招商引資，帶旺內需商機。

▲全台各地巨蛋近年房價統計。（圖／台灣房屋提供）
▲全台各地巨蛋近年房價統計。（圖／台灣房屋提供）
巨蛋、百貨樣樣有  竹北縣二漲勢猛

台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞表示，竹北巨蛋近年價漲8成，是因該場館就在當前竹北發展最熱絡「縣二重劃區」。坐擁新竹縣體育園區的縣二，西臨國道1號竹北交流道，東接高鐵特區，就地理位置而言，可說是竹北的市中心；且縣二近年接連開設了遠百、享平方等百貨商場，成為竹北娛樂消費的核心，隨著商圈發展日盛，房價也不斷走高，近五年均價一路從2字頭漲破4字頭，預售新案更可見6字頭價碼，漲幅相當可觀。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，即將啟用的台北大巨蛋，近5年周邊房價漲幅15%，在六大巨蛋中不算亮眼，主要是大巨蛋曾經歷停工，使利多蒙上不確定性，如今建設已成真，未來還有遠東百貨開幕的前景可期，房價走勢也可望有更豐富的想像空間。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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