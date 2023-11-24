亞錦賽台北大巨蛋門票明開賣！全台灣6巨蛋　這顆房價5年漲破80%

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第二，「展演商機多」，巨蛋多半結合體育場館，和大型展會場地，吸納豐沛的展演商機，也帶動周邊商圈發展。第三，「企業投資多」，巨蛋挾帶的展演商機，有利吸引企業投資，竹北巨蛋就曾有企業買下冠名權，部分巨蛋園區規劃時，就融入商場開發招商引資，帶旺內需商機。
巨蛋、百貨樣樣有 竹北縣二漲勢猛
台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞表示，竹北巨蛋近年價漲8成，是因該場館就在當前竹北發展最熱絡「縣二重劃區」。坐擁新竹縣體育園區的縣二，西臨國道1號竹北交流道，東接高鐵特區，就地理位置而言，可說是竹北的市中心；且縣二近年接連開設了遠百、享平方等百貨商場，成為竹北娛樂消費的核心，隨著商圈發展日盛，房價也不斷走高，近五年均價一路從2字頭漲破4字頭，預售新案更可見6字頭價碼，漲幅相當可觀。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，即將啟用的台北大巨蛋，近5年周邊房價漲幅15%，在六大巨蛋中不算亮眼，主要是大巨蛋曾經歷停工，使利多蒙上不確定性，如今建設已成真，未來還有遠東百貨開幕的前景可期，房價走勢也可望有更豐富的想像空間。
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