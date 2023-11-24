十大預售屋重災區出爐！蛋黃區佔半數　台北大安區最慘：跌破70%

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不過反觀台中西屯，豪宅建商反而選在第三季齊聚推案，包括「聯聚中維大廈」、「雙橡園4117」，推升區域第三季高價住宅交易量，然而第二季因為水湳經貿園區「親家中央公園」、「雍悅一方」及七期重劃區「紀汎希」三大指標案進場，共挹注近600戶成交量，締造該區第二季交易量走揚，第三季在缺乏低總價產品助攻下，表現呈下跌趨勢。
新制上路前，預售屋市場出現推案爆量狀況，像是台南安南第二季有超過20個新建案進場，到了第三季僅剩個位數開案，新北板橋第二季則以江翠北側重劃區交易密集，包括「新濠一滙」、「新潤RIVER ONE」、「甲山林帝景六號」，還有浮洲少見新案「馥華原真」。
而台中清水與台南安平則受惠「櫻花市鎮之櫻」與「潤隆鉑悦」兩個單一大量體建案進場，一口氣推升該區第二季成交量，顯示建商為了吸引置產族最後搶購，紛紛趕在新制上路前積極開案，造成各地區第三季預售屋市場明顯冷卻。
此外，北市上榜的還有文山、北投，兩區屬於台北市房價較親民的區域，第二季交易熱絡建案包括文山「岳泰峰華」、「象山主人」與北投「麒源·拓」、「夏沐時」，其中北投有別近年推案多集中在北士科重劃區，兩案分別位於房價較低的奇岩與石牌，備受首購族青睞。
最後，台南近年房市受到南科議題帶動，鄰近的新市與北區，第二季分別在「世界南科Ａ」、「欣府城-進士樓」開案下，吸引南科新貴搶先卡位，拉抬兩區第二季交易量，第三季房市則受新制上路影響，買方態度轉向保守觀望。
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