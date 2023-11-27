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涉地下匯兌、網路賭博獲利逾16億　「88會館」郭哲敏追加起訴

▲外逃通緝犯郭哲敏8月10日在警方荷槍實彈下，押解至新北地檢署（圖／NOWnews資料照）
▲外逃通緝犯郭哲敏8月10日在警方荷槍實彈下，押解至新北地檢署（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

經營網路賭博、地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏，去年10月在新北檢發動搜索前夕，曾2度出境後未歸，直到今年8月10日才從泰國被押返回台。新北地檢署偵辦後，認郭哲敏經營線上博奕、地下匯兌，獲利至少16億元，今（27）日依銀行法、洗錢防制法、賭博、組織犯罪防制條例等罪，追加起訴郭哲敏、親信張旭昇，並請法院從重量刑。

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新北檢表示，2022年接獲檢舉，即指揮警調陸續搜索、拘提相關成員到案，今年2月23日已先行起訴一波，另就郭哲敏、張旭昇等人發布通緝。

直到8月初緝獲郭哲敏，檢察官聲押禁見郭哲敏、張旭昇2人獲准，經釐清犯罪事實後追加起訴，並聲請沒收扣案的641萬2959顆USDT泰達幣、郭哲敏名下台北市中山區房地及桃園市八德區18筆土地。 

▲外逃通緝犯郭哲敏在曼谷被押解上機（圖／刑事局提供，2023.08.10）
▲外逃通緝犯郭哲敏在曼谷被押解上機（圖／NOWnews資料照）
檢方調查，郭哲敏自2018年起，以AE集團名義陸續在台成立睿世軟體等多家公司，並承租伺服器機房，將遊戲開發公司的線上博弈遊戲、老虎機、真人直播、運動賽事對賭、板球、棋牌等串接至睿世開發的「包網平臺」，再提供境外各賭博業者在中國、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸、馬來西亞等地經營線上賭博網站，並協助境外各賭博業者串接第三方支付，開通其平臺設計的入出金功能，以與賭客賭博財物輸贏金額的比例抽成，自2018年初至2022年底止，獲利至少5520萬3147美元，折合約新臺幣16億5609萬4410元。 

檢方指控，郭哲敏還指揮下屬等人，佯以睿世等公司有為境外公司提供電腦保養服務等名義，將犯罪所得自境外匯入公司在台申設的金融帳戶，或透過地下匯兌，經手匯兌金額至少217億餘元，或以現金換取票據洗錢，使郭哲敏得以購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等。 

檢察官審酌，郭哲敏、張旭昇未坦承全部犯行，沒有主動繳回犯罪所得，且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年，犯罪所得至少16億餘元，嚴重破壞金融秩序及法秩序之穩定，請求法院從重量刑。

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