涉地下匯兌、網路賭博獲利逾16億　「88會館」郭哲敏追加起訴

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直到8月初緝獲郭哲敏，檢察官聲押禁見郭哲敏、張旭昇2人獲准，經釐清犯罪事實後追加起訴，並聲請沒收扣案的641萬2959顆USDT泰達幣、郭哲敏名下台北市中山區房地及桃園市八德區18筆土地。
檢方調查，郭哲敏自2018年起，以AE集團名義陸續在台成立睿世軟體等多家公司，並承租伺服器機房，將遊戲開發公司的線上博弈遊戲、老虎機、真人直播、運動賽事對賭、板球、棋牌等串接至睿世開發的「包網平臺」，再提供境外各賭博業者在中國、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸、馬來西亞等地經營線上賭博網站，並協助境外各賭博業者串接第三方支付，開通其平臺設計的入出金功能，以與賭客賭博財物輸贏金額的比例抽成，自2018年初至2022年底止，獲利至少5520萬3147美元，折合約新臺幣16億5609萬4410元。
檢方指控，郭哲敏還指揮下屬等人，佯以睿世等公司有為境外公司提供電腦保養服務等名義，將犯罪所得自境外匯入公司在台申設的金融帳戶，或透過地下匯兌，經手匯兌金額至少217億餘元，或以現金換取票據洗錢，使郭哲敏得以購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等。
檢察官審酌，郭哲敏、張旭昇未坦承全部犯行，沒有主動繳回犯罪所得，且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年，犯罪所得至少16億餘元，嚴重破壞金融秩序及法秩序之穩定，請求法院從重量刑。