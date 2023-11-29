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還在猶豫買1房或2房！數據揭這房型「增值空間」最優　年漲破10%

▲新房愈小愈貴！7都各房型成交均價公開，當中2房房型年漲10.3%最猛，單價最貴的1房（套房）漲幅最小僅2.1%。（圖／591新建案提供）
▲新房愈小愈貴！7都各房型成交均價公開，當中2房房型年漲10.3%最猛，單價最貴的1房（套房）漲幅最小僅2.1%。（圖／591新建案提供）

記者徐銘穗/綜合報導

如果沒有生小孩打算，預算只差一點點，你會擠一下衝2房，還是選擇輕鬆買1房？房屋銷售網統計近2年7都與全台新建案1至4房型成交單價與漲幅，發現全台單價最貴的是1房，單價已來到48萬元1坪，而2房漲幅最多的房型，年漲幅來到10.3%，3房單價42萬元最低，且年漲幅7.7%居次。

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數字科技（5287）旗下的591新建案分析，少子化加高房價衝擊，近年消費者買房鎖定坪數30坪以下、低總價小宅。分析台北市新建案1至4房型成交單價，最夯的1房單價直逼110萬，年漲幅1成多，傲視其他房型，3房型甚至出現衰退，主因為北市素地取得不易與房價基期高，只能愈買愈小。

▲近兩年全台新案各房型平均成交單價。（圖／591新建案提供）
▲近兩年全台新案各房型平均成交單價。（圖／591新建案提供）
反觀新北市則截然不同，單純以房價而言，固然當地各房型成交單價已至5字頭高水位，但較北市整體仍顯親民許多；加上當地又有重劃區、建設等議題加持，發展更具想像空間，因此這幾年無論是北市購屋族或北漂族買房，常常會選擇在此落地生根，成為房市發展的最大助力，目前無論2到4房的身價均較去年飆漲1成多，對早早就「上船」的屋主可說是一大喜訊。

另外桃園市，各房型價格漲勢頗為平均，不過4房產品在青埔重劃區的指標案帶動下，仍繳出近1成漲幅。至於新竹地區，其1房產品則較去年同期大跌逾2成，每坪從6字頭跌落到4字頭，對照這幾年新竹的房市發展，頗令人訝異。而根據資料顯示，最主因就是去年在竹北市在指標案「寶佳奇磊」等交易墊高房價，而今年受限房市降溫，價量回歸基本面，才出現如此懸殊的跌勢。

房價同樣全壘打的台中市，近期雖因房市過熱動能有所沉寂，但在精華地段效應發威下，2房成交均價每坪為43萬，年漲13.2%仍是全台最高。從成交狀況來看，在西屯區水湳、七期等蛋黃區新案帶領下，包含「紀汎希」、「親家中央公園」等案都有8、9字頭的高價交易出現，帶動價格一路向上衝。

這幾年房價突飛猛進的台南市，與鄰近高雄市相比，各房型的價格不只平起平坐，漲幅更是全面領先，目前不僅2、3房平均單價小勝，4房價格更是較去年大漲12.5%為全台最多，如位在精華地段東區的「世界.巨星」、「浩瀚無極」等指標案交易均從5字頭起跳，帶動房價大漲。值得一提的是，高雄雖然漲幅不亮眼，但在房價持續走揚及外來建商布局下，也開始吹起小宅風，1房漲幅高達8.1%，在各縣市中僅次於台北市。

最後，591新建案也強調，雖然買房跟著大家走不會錯，但在供給量過大又缺乏利多支撐的新興區塊，如果產品同質性過高，一旦房市反轉，不只會物件銷售期長，價格亦極有可能易跌難漲，提醒民眾購屋時要特別留意。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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