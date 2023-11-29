林映唯13天拍完《愛是一把槍》 信任李鴻其「把自己交給他」
曾獲金馬獎最佳新人的李鴻其演而優則導，新片《愛是一把槍》在13天內拍攝完成，闖威尼斯影展拿下「國際影評人周」未來之獅，女主角林映唯對導演完全信任，她在金馬影展透露與李鴻其合作有股「神奇的魔力」，「就是會完全把自己交給他。」
記者羅凌筠／綜合報導
李鴻其演過話劇、學過現代舞，看待鏡框如同舞台，於是在電影裡刻意拿掉劇情，只想呈現角色狀態。有一次他要拍窗景，天公不作美一直下雨，等著等著突然放晴，李鴻其臨時修改劇本，趕快叫林映唯過來攝影機前，她完全不知道要演什麼，李鴻其說：「沒關係，表現生活感的樣子。」
因為李鴻其的家住金山，《愛是一把槍》7成取景於金山。他表示有次回家跟朋友聚會，被朋友借了幾萬元，得知其家人生病，賣了機車仍缺錢，才意識當代多數年輕人的經濟窘困，成為創作元素。
《愛是一把槍》以後疫情時代的浮躁社會為背景，講述出獄後的小鎮青年蕃薯（李鴻其 飾）欲嘗試重新來過，卻一再被身邊親友拉回過去的漩渦。本片於威尼斯影展首映後亦已獲多國影展邀請，將與世界各地的影迷觀眾陸續見面，12月在台上映。
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