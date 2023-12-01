特企／動畫神作十週年大完結　進擊的巨人首推全球限量紀念高粱酒

被譽為「歷史級神作」的《進擊的巨人》動畫開播10年以來，作者諫山創透過｢人類V.S巨人」的故事吸引全球千萬粉絲入坑，隨著每一季的劇情推進，對自由與生命的認知不斷成長，帶給影迷絕無僅有的觀感體驗，不僅是唯一入榜今年IMDb前100大影集的日本動畫，成為最受歡迎的動畫影集。《進擊的巨人 The Final Season完結篇-後篇》動人大結局更為連載10週年畫下完美的句點。
為慶祝連載10週年以及紀念「巨人」的完結，台灣文創品牌鑫羿文創與重星戰略共同企劃，宣布與日本官方取得聯名授權，首次將《進擊的巨人》結合金門名產高粱酒，推出全球首款限量的「進擊的巨人10週年造型紀念酒」，以立體雕刻鏤空技術，還原城牆殘破壁垣的場景，將城牆造型外罩掀開後，最知名的「超大型巨人」精美陶瓷酒瓶一覽無遺，轉道酒瓶背後則出現主角艾連的帥氣背影。除此之外，內裝清澈香醇的金門皇家酒廠58°高粱酒，雖不含可以變身巨人的脊隨液，卻可以體驗艾主席霸氣發動地鳴的沸騰感。
全球首款「進擊的巨人10週年造型紀念酒」於12/5上午11時在鑫羿文創與各大酒商通路開放預購，限量售價$8,800元，發售完畢即絕版，喜歡巨人的粉絲不要錯過收藏紀念的機會！除此之外，在鑫羿文創粉絲團參加留言活動有機會抽到「進擊的巨人10週年造型紀念酒」，活動辦法詳情請洽官網。
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