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唐綺陽星座運勢／天蠍遇態度強勢的貴人　天秤小旅行能讓戀情升溫

▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／大慕影藝提供）
▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報12/4-12/10 】

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星象影響：水星停滯、金星進天蠍、海王星順行、水與金木有相位

水星停滯，生活有卡頓的感覺，3C產品易出現狀況與老朋友有交集，當心溝通不良及交通不順的問題，將訴求清楚表達能避免誤解。

金星進天蠍，關注金融財務議題，投資賺賠獲得結論，金錢進出額度大，小心看緊荷包。

海王星順行，回顧逆行6-7月掀起的MeToo運動，開始處理事件後續，受害、毒品與酒等議題，持續受到矚目，要有耐心去面對問題及花時間療傷。

水與金木有相位，出生星盤有星在7-9度者，投資領域及事業會被觸動，注意金錢方面問題。

12星座個別運勢：

金牛：價值觀受衝擊而增長見聞，對另一半講話溫柔點
巨蟹：應酬多避免情勒而心累，戀情不對勁可斷捨離
處女：當心與強勢長輩起爭執，感情上容易被翻舊帳
魔羯：事務方面多主動協調，避免與對象溝通不當起爭執

牡羊：反思自我花錢方式，與另一半關注財務問題
雙子：為達目標需花心力促成，遇固執對象要耐心溝通
天秤：有海外活動或學習的機會，小旅行能讓戀情升溫
天蠍：遇到態度強勢的貴人，感情方面避免寵壞對方

獅子：主動求助能獲得支援，感情穩定可多點浪漫
射手：照著直覺規劃未來，戀情著重於有共同價值觀
水瓶：面臨抉擇可多詢問意見，愛情方面須做選擇
雙魚：工作好壞取決於同事員工，被可共患難桃花吸引


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