倒數39天最新戰報／侯康直搗賴清德本命區　痛批台南市變慶記之都

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國民黨總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康昨直搗民進黨總統參選人賴清德的本命區台南市，這是侯友宜第三度到台南關心光電案場狀況。當地居民發起「反不當種電」連署，侯康兩人也簽署，侯友宜批，台南在民進黨長期執政下，已經變慶記之都，學甲區的88槍擊案，也是因光電利益而來。侯友宜承諾，若當選總統，會在最高檢察署成立新的特偵組，把所有的案子都查清楚。
不過對於重啟特偵組，民進黨與民眾黨都反對。民眾黨不分區立委被提名人黃國昌說，過去特偵組由檢察總長領導，現任檢察總長邢泰釗去年上任，任期至2026年，若邢泰釗不辦案，如何期待侯上任後，邢泰釗就變得會辦案？另一名不分區提名人黃珊珊也質疑，難道沒有特偵組，就不能辦案了嗎？沒有特偵組之前，台灣檢察官都死光了嗎？
民進黨發言人張志豪也回應，當年馬王政爭，就是因為當時的前檢察總長黃世銘違法監聽當時的立法院長王金平，當時的馬英九指控王金平關說，引發一連串爭議。
【民進黨】
賴清德昨無競選行程。民進黨副總統參選人蕭美琴則到台中，陪立委參選人林靜儀、謝子涵等人拜票。蕭美琴遭國民黨質疑，過去曾不具中華民國國籍，只有美國籍，2002年才回復。蕭美琴昨首度回應，她透露20幾年前早已放棄美國籍，且當初競總找她搭配賴清德參選時，已主動要求先查清楚，確定沒問題才投入選戰。
此外，賴清德的競選總部總幹事潘孟安，則遭國民黨立委王鴻薇踢爆，長期入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅，且一戶至少要價五千萬左右，地點位於萬華的「力麒御品」。侯康兩人也參戰，侯友宜要潘孟安說清楚，趙少康則認為，瓜田李下就要避，潘孟安難道都不知道是綠能光電的房屋嗎？
賴清德競辦回應，潘孟安在萬華租屋，不僅有簽訂租約，也都按月繳租金。不過資深媒體人黃揚明酸，租屋無傷大雅，但跟建商、綠電集團的老闆租房，這和之前民進黨質疑新竹市長高虹安的男友租建商有關人房子的案子，豈不是一樣，「又是綠能你不能嗎？」
【民眾黨】
民眾黨總統參選人柯文哲昨陪夫人陳佩琪回娘家，到澎湖參訪。對於副手吳欣盈國籍遭質疑，柯文哲說，依法行事，但希望中選會用同樣的標準檢視蕭美琴。此外，台北大巨蛋首戰前天開打，中華隊在亞錦賽力克對手南韓隊，不少棒球迷對於台灣終於能在巨蛋舉辦棒球賽事，都相當興奮。但大巨蛋也引發綠白口水戰。
侯友宜說，大巨蛋在柯文哲當台北市長任內，一拖就拖過八年，本應到來的繁華，早該實現的期待，都差點無法成真。黃珊珊反嗆，國民黨在台北市執政16年，兩任前市長馬英九與郝龍斌整整16年生不出一顆蛋，爛攤子是誰留下來，請侯友宜先去搞清楚再來說。
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