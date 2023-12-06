惡鄰「暴插鋼筋」起厝害漏水淪噁爛房　求償百萬只獲賠16萬原因曝

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判決結果，土水師必須賠付受害鄰居損害賠償11萬7250元，以及慰撫金5萬元，共計16萬7250，全案仍可上訴。
住宅消保會顧問吳翃毅表示，土水師原地重建，且未申請建照、使照，還以鄰居外牆為樑柱，將自家樓地板插入2鄰居外牆，做法相當驚人。據悉，除了原告，另一棟同樣受害的鄰房，因屋主長年久居國外，故未興訟。
不過，本案判決賠償金額最終僅16萬7250，遠低受害屋主求償金額123萬5250元，據了解，關鍵在於「屋主自行修復」，且事發過久才進行司法訴訟。吳翃毅說明，據受害屋主說法，漏水後曾自行修復漏水部分，而第三方鑑定必須依法檢測，既已修復，現場已無法針對已修復部分進行研判。
吳翃毅建議，若碰上住宅類糾紛，第一時間除了錄影存證，如果私下和解不成，應第一時間請第三鑑定方進行鑑定，做好證據保全後，才能自行修復，且務必要保留修繕費用單據；下一步要盡速申請調處，若調處不成則立即提告，才能確保自身權益不受損。
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