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惡鄰「暴插鋼筋」起厝害漏水淪噁爛房　求償百萬只獲賠16萬原因曝

▲桃園一名土水師無照重建自宅，竟把左右鄰居的外牆當梁柱，將樓板鋼筋插入2鄰房外牆鋼筋上，導致鄰居家受水淪噁爛壁癌房。（圖／住宅消保會提供）
▲桃園一名土水師無照重建自宅，竟把左右鄰居的外牆當梁柱，將樓板鋼筋插入2鄰房外牆鋼筋上，導致鄰居家受水淪噁爛壁癌房。（圖／住宅消保會提供）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園一名土水師（泥作師傅）無照原地重建自宅，還把左右鄰居的外牆當梁柱，將樓板鋼筋插入2鄰房外牆鋼筋上，導致鄰房嚴重漏水、壁癌等，鄰居自行修繕並溝通，但等6年仍無回應，最終一狀告上法院並求償百萬，結果卻因「自行修復」且事隔過久才訴訟，僅獲賠修繕費用16萬7250元。

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判決書指出，該名土水師在2012年重建老家，沒獲得鄰居同意，就把樓板鋼筋插至鄰居家外牆，致房屋漏水、壁癌、家具受潮等損毀，受害屋主直到2018年才申請調處，隔年起訴，受害屋主出具住宅消保會的「第三方鑑定報告」、事先修繕收據等，要求賠償修復費用及屋內5人精神損失，共計123萬5250元。

▲屋內家具也因漏水而損毀。（圖／住宅消保會提供）
▲屋內家具也因漏水而損毀。（圖／住宅消保會提供）
判決結果，土水師必須賠付受害鄰居損害賠償11萬7250元，以及慰撫金5萬元，共計16萬7250，全案仍可上訴。

住宅消保會顧問吳翃毅表示，土水師原地重建，且未申請建照、使照，還以鄰居外牆為樑柱，將自家樓地板插入2鄰居外牆，做法相當驚人。據悉，除了原告，另一棟同樣受害的鄰房，因屋主長年久居國外，故未興訟。

不過，本案判決賠償金額最終僅16萬7250，遠低受害屋主求償金額123萬5250元，據了解，關鍵在於「屋主自行修復」，且事發過久才進行司法訴訟。吳翃毅說明，據受害屋主說法，漏水後曾自行修復漏水部分，而第三方鑑定必須依法檢測，既已修復，現場已無法針對已修復部分進行研判。

▲受害屋主求償百萬，但法院只判賠16萬多元，據悉關鍵在於「屋主自行修復。（圖／住宅消保會提供）
▲受害屋主求償百萬，但法院只判賠16萬多元，據悉關鍵在於「屋主自行修復」且事隔過久才訴訟。（圖／住宅消保會提供）
吳翃毅建議，若碰上住宅類糾紛，第一時間除了錄影存證，如果私下和解不成，應第一時間請第三鑑定方進行鑑定，做好證據保全後，才能自行修復，且務必要保留修繕費用單據；下一步要盡速申請調處，若調處不成則立即提告，才能確保自身權益不受損。

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